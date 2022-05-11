https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787952032.html

Психологическая поддержка для врачей появилась в Подмосковье

Психологическая поддержка для врачей появилась в Подмосковье - РИА Новости, 11.05.2022

Психологическая поддержка для врачей появилась в Подмосковье

В Московской области появилась психологическая поддержка для врачей, также разработан целый комплекс мер, чтобы защитить медиков от выгорания, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:10

2022-05-11T17:10

2022-05-11T17:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

психологическая помощь

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московской области появилась психологическая поддержка для врачей, также разработан целый комплекс мер, чтобы защитить медиков от выгорания, сообщили в региональном минздраве."В Подмосковье трудятся свыше 1,5 тысячи участковых педиатров и более 2,2 тысячи участковых терапевтов. Мы разработали проект по их поддержке и привлечению новых специалистов. Это целый комплекс мер, который включает психологическую поддержку, что позволяет защитить наших врачей от эмоционального выгорания. Развитие профессиональных навыков, благодаря зарубежным стажировкам и обменам лучшими практиками с ведущими медицинскими экспертами. Наставничество", - приводят слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой на форуме "Здоровье нации - основа процветания России" в сообщении.Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, проект уже начали реализовывать.Также в рамках форума Стригункова отметила, что опытный терапевт в Московской области с учётом пандемии получает заработную плату в размере около 100 тысяч рублей, неопытный - 70-80 тысяч рублей.Ранее Минздраву, Минпросвещения и Минтруду РФ было поручено проанализировать опыт организации в Москве на базе ГБУЗ "Научно-практический психоневрологический центр имени З. П. Соловьева" системы профилактики эмоционального выгорания у врачей и сотрудников интернатов и домов престарелых в условиях пандемии COVID. Также министерства должны представить свои предложения по разработке программы психолого-психотерапевтической поддержки медицинских работников стационаров в регионах.

https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787947511.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , психологическая помощь