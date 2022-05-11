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Воробьев поручил избавиться от посредников в трудоустройстве беженцев - РИА Новости, 11.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787948467.html
Воробьев поручил избавиться от посредников в трудоустройстве беженцев
Воробьев поручил избавиться от посредников в трудоустройстве беженцев - РИА Новости, 11.05.2022
Воробьев поручил избавиться от посредников в трудоустройстве беженцев
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что на рынке труда в регионе были посредники для оформления на работу беженцев из ДНР и ЛНР, однако нужно... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:37
2022-05-11T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что на рынке труда в регионе были посредники для оформления на работу беженцев из ДНР и ЛНР, однако нужно выстроить алгоритм для 20 тысяч приехавших жителей Донбасса, "чтобы им не дурили голову"."Есть нюансы, как всегда. До сих пор на этом рынке были разного рода посредники, которые встают на пути оформления документов с целью получить материальное вознаграждение. Наша задача, уважаемые главы, уважаемый информационный блок, сделать так, чтобы каждый из 20 тысяч людей, которые приехали, особенно из ДНР и ЛНР, четко знали алгоритм. Чтобы им не дурили голову, а, наоборот, оказывали максимальную помощь", - подчеркнул губернатор в ходе совещания с главами округов и министрами.В пример глава области привёл семью из Солнечногорска, которую пытаются уговорить "на какие-то посреднические услуги"."Этого делать не нужно", - отметил Воробьёв.Как отметила директор Государственного бюджетного учреждения Московской области "Единый миграционный центр Московской области" Татьяна Куприна, на территории региона находятся порядка 29 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР. При этом большинство беженцев находятся в гостях у родственников или знакомых. В пунктах временного размещения находятся 1260 человек.Также для прибывших граждан организована горячая линия, где они могут проконсультироваться по поводу документов на гражданство, уточнила Куприна.Ранее 6 мая губернатор Московской области встретился с семьей беженцев из ЛНР в Солнечногорске. В том числе он дал поручение главе округа помочь беженцам в оформлении всех необходимых документов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787203380.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
16:37 11.05.2022
 

Воробьев поручил избавиться от посредников в трудоустройстве беженцев

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что на рынке труда в регионе были посредники для оформления на работу беженцев из ДНР и ЛНР, однако нужно выстроить алгоритм для 20 тысяч приехавших жителей Донбасса, "чтобы им не дурили голову".
"Есть нюансы, как всегда. До сих пор на этом рынке были разного рода посредники, которые встают на пути оформления документов с целью получить материальное вознаграждение. Наша задача, уважаемые главы, уважаемый информационный блок, сделать так, чтобы каждый из 20 тысяч людей, которые приехали, особенно из ДНР и ЛНР, четко знали алгоритм. Чтобы им не дурили голову, а, наоборот, оказывали максимальную помощь", - подчеркнул губернатор в ходе совещания с главами округов и министрами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:53Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР
В пример глава области привёл семью из Солнечногорска, которую пытаются уговорить "на какие-то посреднические услуги".
"Этого делать не нужно", - отметил Воробьёв.
Как отметила директор Государственного бюджетного учреждения Московской области "Единый миграционный центр Московской области" Татьяна Куприна, на территории региона находятся порядка 29 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР. При этом большинство беженцев находятся в гостях у родственников или знакомых. В пунктах временного размещения находятся 1260 человек.
Также для прибывших граждан организована горячая линия, где они могут проконсультироваться по поводу документов на гражданство, уточнила Куприна.
Ранее 6 мая губернатор Московской области встретился с семьей беженцев из ЛНР в Солнечногорске. В том числе он дал поручение главе округа помочь беженцам в оформлении всех необходимых документов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Женщина из ЛНР с огнестрельным ранением в Солнечногорской областной больнице - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 14:06Новости Подмосковья
В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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