https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787947511.html
Более 20 тысяч семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка
Более 20 тысяч семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка - РИА Новости, 11.05.2022
Более 20 тысяч семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка
Более 20 тысяч семей в Московской области получили денежную выплату в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка, сообщили в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:34
2022-05-11T16:34
2022-05-11T16:34
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московская область (подмосковье)
дети
социальные выплаты
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч семей в Московской области получили денежную выплату в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка, сообщили в региональном минсоцразвития."С начала года более 20 тысяч семей уже получили денежную выплату при рождении ребенка. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Вместо выплаты мамы могут получить подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье", в такой набор входит все необходимое для малыша", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Выплата оформляется не выходя из роддома, а деньги поступают на счет в течение 10 дней, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787939738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дети, социальные выплаты