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Более 20 тысяч семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка - РИА Новости, 11.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787947511.html
Более 20 тысяч семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка
Более 20 тысяч семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка - РИА Новости, 11.05.2022
Более 20 тысяч семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка
Более 20 тысяч семей в Московской области получили денежную выплату в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка, сообщили в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:34
2022-05-11T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
социальные выплаты
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч семей в Московской области получили денежную выплату в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка, сообщили в региональном минсоцразвития."С начала года более 20 тысяч семей уже получили денежную выплату при рождении ребенка. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Вместо выплаты мамы могут получить подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье", в такой набор входит все необходимое для малыша", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Выплата оформляется не выходя из роддома, а деньги поступают на счет в течение 10 дней, добавили в министерстве.
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московская область (подмосковье), дети, социальные выплаты
16:34 11.05.2022
 

Более 20 тысяч семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч семей в Московской области получили денежную выплату в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка, сообщили в региональном минсоцразвития.
"С начала года более 20 тысяч семей уже получили денежную выплату при рождении ребенка. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Вместо выплаты мамы могут получить подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье", в такой набор входит все необходимое для малыша", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 16:09Новости Подмосковья
Воробьев: инвестиции в Подмосковье создадут 14 тысяч рабочих мест
Выплата оформляется не выходя из роддома, а деньги поступают на счет в течение 10 дней, добавили в министерстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Детисоциальные выплаты
 
 
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