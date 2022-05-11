https://ria.ru/20220511/podderzhka-1787914425.html

Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку

Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку - РИА Новости, 11.05.2022

Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поблагодарил россиян за поддержку на пути возвращения региона в состав России. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:39

2022-05-11T14:39

2022-05-11T14:39

специальная военная операция на украине

спецоперация

херсонская область

россия

андрей турчак

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поблагодарил россиян за поддержку на пути возвращения региона в состав России.По его словам, Херсонская область это исконно русская территория, а Херсон - русский город.Стремоусов уверен, что Херсонская область будут существовать полноценно и стопроцентно в составе Российской Федерации, а между регионом и Крымом в ближайшей перспективе не будет госграницы, и люди смогут свободно перемещаться.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220511/kherson-1787882248.html

https://ria.ru/20220511/postavki-1787907115.html

херсонская область

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

спецоперация, херсонская область , россия, андрей турчак, украина, политика