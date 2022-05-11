Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области поблагодарил Россию за помощь
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поблагодарил россиян за поддержку на пути возвращения региона в состав России.
"Мы сейчас начинаем прохождение пути, которым уже прошел Крым, и благодарны крымчанам и всем людям, которые проживают в России, за ту помощь, которая была оказана в начале нашего пути 24 февраля с началом специальной военной операции", - сказал Стремоусов журналистам.
По его словам, Херсонская область это исконно русская территория, а Херсон - русский город.
Стремоусов уверен, что Херсонская область будут существовать полноценно и стопроцентно в составе Российской Федерации, а между регионом и Крымом в ближайшей перспективе не будет госграницы, и люди смогут свободно перемещаться.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.