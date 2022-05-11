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Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/podderzhka-1787914425.html
Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку
Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку - РИА Новости, 11.05.2022
Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поблагодарил россиян за поддержку на пути возвращения региона в состав России. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:39
2022-05-11T14:39
специальная военная операция на украине
спецоперация
херсонская область
россия
андрей турчак
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поблагодарил россиян за поддержку на пути возвращения региона в состав России.По его словам, Херсонская область это исконно русская территория, а Херсон - русский город.Стремоусов уверен, что Херсонская область будут существовать полноценно и стопроцентно в составе Российской Федерации, а между регионом и Крымом в ближайшей перспективе не будет госграницы, и люди смогут свободно перемещаться.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220511/kherson-1787882248.html
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спецоперация, херсонская область , россия, андрей турчак, украина, политика
14:39 11.05.2022
 
Власти Херсонской области поблагодарили Россию за поддержку

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области поблагодарил Россию за помощь

© РИА НовостиСело Казачьи Лагеря в Херсонской области
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поблагодарил россиян за поддержку на пути возвращения региона в состав России.
"Мы сейчас начинаем прохождение пути, которым уже прошел Крым, и благодарны крымчанам и всем людям, которые проживают в России, за ту помощь, которая была оказана в начале нашего пути 24 февраля с началом специальной военной операции", - сказал Стремоусов журналистам.
По его словам, Херсонская область это исконно русская территория, а Херсон - русский город.
Стремоусов уверен, что Херсонская область будут существовать полноценно и стопроцентно в составе Российской Федерации, а между регионом и Крымом в ближайшей перспективе не будет госграницы, и люди смогут свободно перемещаться.
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Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеСпецоперацияХерсонская областьРоссияАндрей ТурчакУкраинаПолитика
 
 
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