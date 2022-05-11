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В Белгородской области разработали меры поддержки семей погибших военных - РИА Новости, 11.05.2022
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Белгородская область
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В Белгородской области разработали меры поддержки семей погибших военных
В Белгородской области разработали меры поддержки семей погибших военных - РИА Новости, 11.05.2022
В Белгородской области разработали меры поддержки семей погибших военных
Власти Белгородской области разработали системные меры поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе локальных военных конфликтов, сообщает в среду... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:15
2022-05-11T13:35
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
россия
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Власти Белгородской области разработали системные меры поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе локальных военных конфликтов, сообщает в среду облправительство.Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков представил губернатору региона Вячеславу Гладкову предложения по системным мерам поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе локальных конфликтов."Из областного бюджета предлагается делать две ежегодные выплаты. Первая будет приурочена ко Дню России. Её размер составит 25 тысяч рублей. Планируется, что вторая ежегодная выплата в размере 15 тысяч рублей будет предоставляться семьям погибших военнослужащих на каждого ребенка школьного возраста. Она предназначена для приобретения школьной и спортивной формы и будет выплачиваться в период с августа по ноябрь", - говорится в сообщении.На региональном уровне прорабатывается еще ряд мер поддержки семей погибших военнослужащих. В частности, это бесплатные путевки детям в организации отдыха и санатории Белгородской области, льготное школьное питание для детей, предоставление бесплатных земельных участков.В честь военнослужащих, проявивших героизм в ходе локальных конфликтов, предлагается устанавливать памятные таблички, создавать школьные музеи, называть улицы.Также обсуждается присвоение наград Белгородской области всем погибшим военнослужащим, обеспечение детей дошкольного и школьного возраста новогодними подарками, внеочередное зачисление детей в детские сады, первоочередное обеспечение жильем членов семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в случае отсутствия родственников - закрепление волонтеров для родителей погибших военнослужащих.Губернатор Вячеслав Гладков обратился к главам районов и городских округов с просьбой разработать аналогичные муниципальные меры поддержки."В итоге у нас должно получиться три уровня поддержки: федеральный, региональный и муниципальный. В дальнейшем муниципальные меры поддержки должны принять типовой вид: условия должны быть для каждой семьи одинаково комфортные", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20220509/belgorod-1787699747.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия, белгородская областная дума
13:15 11.05.2022 (обновлено: 13:35 11.05.2022)
 
В Белгородской области разработали меры поддержки семей погибших военных

В Белгородской области разработали меры поддержки семей погибших военных

© Фото пресс-службы правительства Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото пресс-службы правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Власти Белгородской области разработали системные меры поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе локальных военных конфликтов, сообщает в среду облправительство.
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков представил губернатору региона Вячеславу Гладкову предложения по системным мерам поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе локальных конфликтов.
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"Из областного бюджета предлагается делать две ежегодные выплаты. Первая будет приурочена ко Дню России. Её размер составит 25 тысяч рублей. Планируется, что вторая ежегодная выплата в размере 15 тысяч рублей будет предоставляться семьям погибших военнослужащих на каждого ребенка школьного возраста. Она предназначена для приобретения школьной и спортивной формы и будет выплачиваться в период с августа по ноябрь", - говорится в сообщении.
На региональном уровне прорабатывается еще ряд мер поддержки семей погибших военнослужащих. В частности, это бесплатные путевки детям в организации отдыха и санатории Белгородской области, льготное школьное питание для детей, предоставление бесплатных земельных участков.
В честь военнослужащих, проявивших героизм в ходе локальных конфликтов, предлагается устанавливать памятные таблички, создавать школьные музеи, называть улицы.
Также обсуждается присвоение наград Белгородской области всем погибшим военнослужащим, обеспечение детей дошкольного и школьного возраста новогодними подарками, внеочередное зачисление детей в детские сады, первоочередное обеспечение жильем членов семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в случае отсутствия родственников - закрепление волонтеров для родителей погибших военнослужащих.
Губернатор Вячеслав Гладков обратился к главам районов и городских округов с просьбой разработать аналогичные муниципальные меры поддержки.
"В итоге у нас должно получиться три уровня поддержки: федеральный, региональный и муниципальный. В дальнейшем муниципальные меры поддержки должны принять типовой вид: условия должны быть для каждой семьи одинаково комфортные", - отметил Гладков.
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