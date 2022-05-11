https://ria.ru/20220511/pmef-1787899980.html

В ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний

В ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний - РИА Новости, 11.05.2022

В ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний

В юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме подтвердили участие более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:49

2022-05-11T13:49

2022-05-11T13:49

пмэф

фонд "росконгресс"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787899838_0:58:1025:634_1920x0_80_0_0_0777a1ecfa1c29a65830412f594c417c.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме подтвердили участие более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут представлены на уровне глав, лидирующая позиция – у IT-сектора, сообщает Фонд Росконгресс.Российская экономика в 2022 году столкнулась с колоссальными вызовами, требующими от нее скорейшей адаптации всех процессов к новой реальности. Сейчас открывается большое окно возможностей для производителей отечественных товаров и услуг, готовых в сжатые сроки заменить импортные аналоги. В то же время разрушаются сложившиеся цепочки поставок, ограничивается доступ к зарубежным инвестициям и технологиям. Для этого как никогда важна совместная эффективная работа государства и бизнеса."Как никогда важно укреплять деловое партнерство через активизацию связей между представителями различных отраслей бизнеса и вести продуктивный диалог по вопросам улучшения делового климата в России. Уверен, площадка ПМЭФ откроет новые возможности и векторы взаимодействия", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.Представители бизнеса на площадке форума сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение окружающей среды, обсудят формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий при реализации совместных инвестиционных проектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции с учетом потенциала предприятий оборонного комплекса в интересах частного бизнеса.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220506/pmef-1787195212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пмэф, фонд "росконгресс", россия