https://ria.ru/20220511/pmef-1787899980.html
В ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний
В ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний - РИА Новости, 11.05.2022
В ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний
В юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме подтвердили участие более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:49
2022-05-11T13:49
2022-05-11T13:49
пмэф
фонд "росконгресс"
россия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме подтвердили участие более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут представлены на уровне глав, лидирующая позиция – у IT-сектора, сообщает Фонд Росконгресс.Российская экономика в 2022 году столкнулась с колоссальными вызовами, требующими от нее скорейшей адаптации всех процессов к новой реальности. Сейчас открывается большое окно возможностей для производителей отечественных товаров и услуг, готовых в сжатые сроки заменить импортные аналоги. В то же время разрушаются сложившиеся цепочки поставок, ограничивается доступ к зарубежным инвестициям и технологиям. Для этого как никогда важна совместная эффективная работа государства и бизнеса."Как никогда важно укреплять деловое партнерство через активизацию связей между представителями различных отраслей бизнеса и вести продуктивный диалог по вопросам улучшения делового климата в России. Уверен, площадка ПМЭФ откроет новые возможности и векторы взаимодействия", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.Представители бизнеса на площадке форума сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение окружающей среды, обсудят формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий при реализации совместных инвестиционных проектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции с учетом потенциала предприятий оборонного комплекса в интересах частного бизнеса.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220506/pmef-1787195212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф, фонд "росконгресс", россия
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме подтвердили участие более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут представлены на уровне глав, лидирующая позиция – у IT-сектора, сообщает Фонд Росконгресс.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с колоссальными вызовами, требующими от нее скорейшей адаптации всех процессов к новой реальности. Сейчас открывается большое окно возможностей для производителей отечественных товаров и услуг, готовых в сжатые сроки заменить импортные аналоги. В то же время разрушаются сложившиеся цепочки поставок, ограничивается доступ к зарубежным инвестициям и технологиям. Для этого как никогда важна совместная эффективная работа государства и бизнеса.
"Как никогда важно укреплять деловое партнерство через активизацию связей между представителями различных отраслей бизнеса и вести продуктивный диалог по вопросам улучшения делового климата в России
. Уверен, площадка ПМЭФ
откроет новые возможности и векторы взаимодействия", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков
.
Представители бизнеса на площадке форума сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение окружающей среды, обсудят формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий при реализации совместных инвестиционных проектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции с учетом потенциала предприятий оборонного комплекса в интересах частного бизнеса.
25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.