https://ria.ru/20220511/peskov-1787905647.html
Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы
Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы - РИА Новости, 11.05.2022
Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы
Переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:04
2022-05-11T14:04
2022-05-11T14:04
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как считают в Кремле, нужны ли посредники при переговорах РФ и Украины."Хотя, безусловно, мы весьма высоко оцениваем и признательны за усилия, например, наших турецких коллег за создание необходимых условий для той встречи, которая была в Стамбуле. Там даже были достигнуты нужные нам понимания, которые затем были дезавуированы украинской стороной", - добавил он.
https://ria.ru/20220511/nato-1787903211.html
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в мире, россия, украина, стамбул
Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы
Песков: переговорный процесс России с Украиной без посредников идет вяло и нерезультативно