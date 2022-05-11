https://ria.ru/20220511/peskov-1787905647.html

Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы

Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы - РИА Новости, 11.05.2022

Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы

Переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:04

2022-05-11T14:04

2022-05-11T14:04

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как считают в Кремле, нужны ли посредники при переговорах РФ и Украины."Хотя, безусловно, мы весьма высоко оцениваем и признательны за усилия, например, наших турецких коллег за создание необходимых условий для той встречи, которая была в Стамбуле. Там даже были достигнуты нужные нам понимания, которые затем были дезавуированы украинской стороной", - добавил он.

https://ria.ru/20220511/nato-1787903211.html

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