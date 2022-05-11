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Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы - РИА Новости, 11.05.2022
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Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы
Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы - РИА Новости, 11.05.2022
Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы
Переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:04
2022-05-11T14:04
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как считают в Кремле, нужны ли посредники при переговорах РФ и Украины."Хотя, безусловно, мы весьма высоко оцениваем и признательны за усилия, например, наших турецких коллег за создание необходимых условий для той встречи, которая была в Стамбуле. Там даже были достигнуты нужные нам понимания, которые затем были дезавуированы украинской стороной", - добавил он.
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в мире, россия, украина, стамбул
14:04 11.05.2022
 
Песков отметил неэффективность переговорного процесса Киева и Москвы

Песков: переговорный процесс России с Украиной без посредников идет вяло и нерезультативно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как считают в Кремле, нужны ли посредники при переговорах РФ и Украины.
"Хотя, безусловно, мы весьма высоко оцениваем и признательны за усилия, например, наших турецких коллег за создание необходимых условий для той встречи, которая была в Стамбуле. Там даже были достигнуты нужные нам понимания, которые затем были дезавуированы украинской стороной", - добавил он.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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