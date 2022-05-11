https://ria.ru/20220511/pereimenovanie-1787935487.html

В Харькове переименовали три улицы и район, связанные с Россией

В Харькове переименовали три улицы и район, связанные с Россией - РИА Новости, 11.05.2022

В Харькове переименовали три улицы и район, связанные с Россией

В Харькове переименовали три улицы и один район города из-за связи прежних названий с Россией, говорится в сообщении на сайте харьковского горсовета. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:54

2022-05-11T15:54

2022-05-11T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьков

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Харькове переименовали три улицы и один район города из-за связи прежних названий с Россией, говорится в сообщении на сайте харьковского горсовета."В городе Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором. Соответствующее решение было принято сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии харьковского городского совета", - говорится в сообщении.В частности, проспект Московский переименовали в проспект Героев Харькова, Белгородский спуск – в улицу Героев спасателей, Белгородское шоссе – в Харьковское шоссе, а район Московский – в район Салтовский.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786761954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/literatura-1787000714.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/ukraina-1787802621.html

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Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

в мире, россия, харьков, ситуация в днр и лнр, владимир путин