https://ria.ru/20220511/perechen-1787991589.html

Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции

Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции - РИА Новости, 11.05.2022

Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции

Правительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:50

2022-05-11T19:50

2022-05-11T21:07

экономика

россия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры.Все они — бывшие "дочки" "Газпрома", связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составляет только EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие "Газпрома" с PGNiG — оператором польской части газопровода "Ямал — Европа"."Во исполнение указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 <...> правительство Российской Федерации постановляет <…> утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", — сообщается в документе.Теперь этим компаниям запрещено совершать следующие сделки:Помимо этого, против них вводятся другие ограничения:По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220505/evropa-1787019264.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786735606.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия