https://ria.ru/20220511/perechen-1787991589.html
Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции
Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции
Правительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:50
2022-05-11T19:50
2022-05-11T21:07
экономика
россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры.Все они — бывшие "дочки" "Газпрома", связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составляет только EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие "Газпрома" с PGNiG — оператором польской части газопровода "Ямал — Европа"."Во исполнение указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 <...> правительство Российской Федерации постановляет <…> утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", — сообщается в документе.Теперь этим компаниям запрещено совершать следующие сделки:Помимо этого, против них вводятся другие ограничения:По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220505/evropa-1787019264.html
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786735606.html
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РИА Новости
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экономика, россия
19:50 11.05.2022 (обновлено: 21:07 11.05.2022)
Правительство утвердило перечень компаний, попавших под ответные санкции
Правительство утвердило перечень иностранных компаний, попавших под ответные санкции
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Правительство России утвердило
перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
Все они — бывшие "дочки" "Газпрома
", связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составляет только EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие "Газпрома" с PGNiG
— оператором польской части газопровода "Ямал — Европа".
"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 <...> правительство Российской Федерации постановляет <…> утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", — сообщается в документе.
Теперь этим компаниям запрещено совершать следующие сделки:
—в пользу лиц, находящихся под санкциями;
—предусматривающие заход в порты России судов, принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересе или по их поручению;
—предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.
Помимо этого, против них вводятся другие ограничения:
—российские органы власти, организации и граждане не могут заключать с ними сделки и выполнять обязательства по заключенным сделкам;
—фигуранты также не могут осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями.
По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.