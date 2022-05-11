Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям
Посол в Латвии Ванин: власти Риги испугались масштабов благодарности горожан Освободителям
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкНа территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
© Sputnik / Стрингер
На территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности Освободителям города со стороны горожан, для местных властей демонстрация поддержки опасна, поэтому памятник воинам-освободителям в парке Риги решили закрыть, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.
В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.
"Они просто испугались, они испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям. Та картинка, которую мы видим - океан цветов, океан зажженных свеч - она просто опасна для властей. Они ее боятся", - сказал Ванин в эфире "Соловьев. LIVE" в среду, комментируя новость о том, что полиция закрыла доступ к памятнику воинам-освободителям Риги, расположенному в рижском парке.
Ванин подчеркнул, что латвийские власти делают все для того, чтобы скрыть эту картину, но "правду трудно скрыть".