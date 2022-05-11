https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787865122.html

Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям

Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям - РИА Новости, 11.05.2022

Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям

Власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности Освободителям города со стороны горожан, для местных властей демонстрация поддержки опасна, поэтому... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:50

2022-05-11T11:50

2022-05-11T11:50

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности Освободителям города со стороны горожан, для местных властей демонстрация поддержки опасна, поэтому памятник воинам-освободителям в парке Риги решили закрыть, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику."Они просто испугались, они испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям. Та картинка, которую мы видим - океан цветов, океан зажженных свеч - она просто опасна для властей. Они ее боятся", - сказал Ванин в эфире "Соловьев. LIVE" в среду, комментируя новость о том, что полиция закрыла доступ к памятнику воинам-освободителям Риги, расположенному в рижском парке.Ванин подчеркнул, что латвийские власти делают все для того, чтобы скрыть эту картину, но "правду трудно скрыть".

https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html

https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787697094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

рига, в мире, латвия, россия