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Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям - РИА Новости, 11.05.2022
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Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям
Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям - РИА Новости, 11.05.2022
Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям
Власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности Освободителям города со стороны горожан, для местных властей демонстрация поддержки опасна, поэтому... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:50
2022-05-11T11:50
рига
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности Освободителям города со стороны горожан, для местных властей демонстрация поддержки опасна, поэтому памятник воинам-освободителям в парке Риги решили закрыть, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику."Они просто испугались, они испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям. Та картинка, которую мы видим - океан цветов, океан зажженных свеч - она просто опасна для властей. Они ее боятся", - сказал Ванин в эфире "Соловьев. LIVE" в среду, комментируя новость о том, что полиция закрыла доступ к памятнику воинам-освободителям Риги, расположенному в рижском парке.Ванин подчеркнул, что латвийские власти делают все для того, чтобы скрыть эту картину, но "правду трудно скрыть".
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рига, в мире, латвия, россия
11:50 11.05.2022
 
Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям

Посол в Латвии Ванин: власти Риги испугались масштабов благодарности горожан Освободителям

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкНа территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
На территории мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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На территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности Освободителям города со стороны горожан, для местных властей демонстрация поддержки опасна, поэтому памятник воинам-освободителям в парке Риги решили закрыть, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.
В среду стало известно, что полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Накануне муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.
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"Они просто испугались, они испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям. Та картинка, которую мы видим - океан цветов, океан зажженных свеч - она просто опасна для властей. Они ее боятся", - сказал Ванин в эфире "Соловьев. LIVE" в среду, комментируя новость о том, что полиция закрыла доступ к памятнику воинам-освободителям Риги, расположенному в рижском парке.
Ванин подчеркнул, что латвийские власти делают все для того, чтобы скрыть эту картину, но "правду трудно скрыть".
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