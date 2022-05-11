https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787853899.html
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 11.05.2022
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги
Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия местных властей в отношении 9 мая и вокруг памятника Освободителям Риги глупостью. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:17
2022-05-11T11:17
2022-05-11T11:17
в мире
латвия
рига
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787666236_0:36:3126:1794_1920x0_80_0_0_e65aca17efbba132bb983518f982eb4d.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия местных властей в отношении 9 мая и вокруг памятника Освободителям Риги глупостью.По словам посла, мероприятия 9 мая выдались непростыми, власти страны задолго до праздника "начали готовиться", принимая "радикальные рестрикции" для того, чтобы предотвратить празднование, в частности, запугивая людей."Была развернута невероятная антироссийская информационная кампания, было сделано так много, что, казалось бы, люди напуганы, останутся дома, и те цели, которые преследовали власти Латвии, будут достигнуты. Ничего этого не произошло, был достигнут обратный эффект", - сказал посол в эфире программы "Соловьев Live".Дипломат добавил, что к памятнику Освободителям Риги пришло огромное количество людей, где, по сообщениям СМИ, в последствии муниципальные службы города убрали трактором цветы, возложенные к мемориальному комплексу."То, что случилось 10 мая рано утром, показало и глупость, и трусость, и мелочность властей. Трактор, сгребающий свежие цветы и горящие свечи, был зафиксирован у памятника, этот материал быстро распространился в соцсетях, и на следующий день, 10 мая, еще большее количество людей пришло к памятнику", - сказал Ванин.Он отметил, что "назвать на дипломатическом языке это отвратительными, уродливыми действиями - это почти ничего не сказать".
https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787697094.html
https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html
латвия
рига
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787666236_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_ed77de87b65fb01437f6ba72a16f039a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, рига, россия
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги
Посол в Латвии Ванин назвал действия властей вокруг памятника Освободителям Риги глупостью
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал
действия местных властей в отношении 9 мая и вокруг памятника Освободителям Риги глупостью.
По словам посла, мероприятия 9 мая выдались непростыми, власти страны задолго до праздника "начали готовиться", принимая "радикальные рестрикции" для того, чтобы предотвратить празднование, в частности, запугивая людей.
"Была развернута невероятная антироссийская информационная кампания, было сделано так много, что, казалось бы, люди напуганы, останутся дома, и те цели, которые преследовали власти Латвии
, будут достигнуты. Ничего этого не произошло, был достигнут обратный эффект", - сказал посол в эфире программы "Соловьев Live".
Дипломат добавил, что к памятнику Освободителям Риги
пришло огромное количество людей, где, по сообщениям СМИ, в последствии муниципальные службы города убрали трактором цветы, возложенные к мемориальному комплексу.
"То, что случилось 10 мая рано утром, показало и глупость, и трусость, и мелочность властей. Трактор, сгребающий свежие цветы и горящие свечи, был зафиксирован у памятника, этот материал быстро распространился в соцсетях, и на следующий день, 10 мая, еще большее количество людей пришло к памятнику", - сказал Ванин.
Он отметил, что "назвать на дипломатическом языке это отвратительными, уродливыми действиями - это почти ничего не сказать".