https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787853899.html

Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги

Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 11.05.2022

Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия местных властей в отношении 9 мая и вокруг памятника Освободителям Риги глупостью. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:17

2022-05-11T11:17

2022-05-11T11:17

в мире

латвия

рига

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787666236_0:36:3126:1794_1920x0_80_0_0_e65aca17efbba132bb983518f982eb4d.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия местных властей в отношении 9 мая и вокруг памятника Освободителям Риги глупостью.По словам посла, мероприятия 9 мая выдались непростыми, власти страны задолго до праздника "начали готовиться", принимая "радикальные рестрикции" для того, чтобы предотвратить празднование, в частности, запугивая людей."Была развернута невероятная антироссийская информационная кампания, было сделано так много, что, казалось бы, люди напуганы, останутся дома, и те цели, которые преследовали власти Латвии, будут достигнуты. Ничего этого не произошло, был достигнут обратный эффект", - сказал посол в эфире программы "Соловьев Live".Дипломат добавил, что к памятнику Освободителям Риги пришло огромное количество людей, где, по сообщениям СМИ, в последствии муниципальные службы города убрали трактором цветы, возложенные к мемориальному комплексу."То, что случилось 10 мая рано утром, показало и глупость, и трусость, и мелочность властей. Трактор, сгребающий свежие цветы и горящие свечи, был зафиксирован у памятника, этот материал быстро распространился в соцсетях, и на следующий день, 10 мая, еще большее количество людей пришло к памятнику", - сказал Ванин.Он отметил, что "назвать на дипломатическом языке это отвратительными, уродливыми действиями - это почти ничего не сказать".

https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787697094.html

https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html

латвия

рига

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, латвия, рига, россия