Рейтинг@Mail.ru
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787853899.html
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 11.05.2022
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги
Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия местных властей в отношении 9 мая и вокруг памятника Освободителям Риги глупостью. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:17
2022-05-11T11:17
в мире
латвия
рига
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787666236_0:36:3126:1794_1920x0_80_0_0_e65aca17efbba132bb983518f982eb4d.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия местных властей в отношении 9 мая и вокруг памятника Освободителям Риги глупостью.По словам посла, мероприятия 9 мая выдались непростыми, власти страны задолго до праздника "начали готовиться", принимая "радикальные рестрикции" для того, чтобы предотвратить празднование, в частности, запугивая людей."Была развернута невероятная антироссийская информационная кампания, было сделано так много, что, казалось бы, люди напуганы, останутся дома, и те цели, которые преследовали власти Латвии, будут достигнуты. Ничего этого не произошло, был достигнут обратный эффект", - сказал посол в эфире программы "Соловьев Live".Дипломат добавил, что к памятнику Освободителям Риги пришло огромное количество людей, где, по сообщениям СМИ, в последствии муниципальные службы города убрали трактором цветы, возложенные к мемориальному комплексу."То, что случилось 10 мая рано утром, показало и глупость, и трусость, и мелочность властей. Трактор, сгребающий свежие цветы и горящие свечи, был зафиксирован у памятника, этот материал быстро распространился в соцсетях, и на следующий день, 10 мая, еще большее количество людей пришло к памятнику", - сказал Ванин.Он отметил, что "назвать на дипломатическом языке это отвратительными, уродливыми действиями - это почти ничего не сказать".
https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787697094.html
https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html
латвия
рига
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787666236_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_ed77de87b65fb01437f6ba72a16f039a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, рига, россия
11:17 11.05.2022
 
Посол в Латвии осудил действия властей вокруг памятника Освободителям Риги

Посол в Латвии Ванин назвал действия властей вокруг памятника Освободителям Риги глупостью

© Sputnik / Рига / Перейти в фотобанкНа территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
На территории мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Рига
Перейти в фотобанк
На территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия местных властей в отношении 9 мая и вокруг памятника Освободителям Риги глупостью.
По словам посла, мероприятия 9 мая выдались непростыми, власти страны задолго до праздника "начали готовиться", принимая "радикальные рестрикции" для того, чтобы предотвратить празднование, в частности, запугивая людей.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 21:26
Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади
"Была развернута невероятная антироссийская информационная кампания, было сделано так много, что, казалось бы, люди напуганы, останутся дома, и те цели, которые преследовали власти Латвии, будут достигнуты. Ничего этого не произошло, был достигнут обратный эффект", - сказал посол в эфире программы "Соловьев Live".
Дипломат добавил, что к памятнику Освободителям Риги пришло огромное количество людей, где, по сообщениям СМИ, в последствии муниципальные службы города убрали трактором цветы, возложенные к мемориальному комплексу.
"То, что случилось 10 мая рано утром, показало и глупость, и трусость, и мелочность властей. Трактор, сгребающий свежие цветы и горящие свечи, был зафиксирован у памятника, этот материал быстро распространился в соцсетях, и на следующий день, 10 мая, еще большее количество людей пришло к памятнику", - сказал Ванин.
Он отметил, что "назвать на дипломатическом языке это отвратительными, уродливыми действиями - это почти ничего не сказать".
Памятник Советской армии в Софии - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 12:29День Победы — 2022
В Софии осквернили памятник Советской армии с помощью беспилотника
 
В миреЛатвияРигаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала