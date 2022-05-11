В Риге закрыли доступ к памятнику Освободителям
Полиция закрыла доступ к памятнику Освободителям, расположенному в рижском парке Победы
© Sputnik / Рига / Перейти в фотобанкНа территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
© Sputnik / Рига
На территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги, передает Sputnik Латвия со ссылкой на заявление на сайте полиции.
Во вторник Sputnik Латвия сообщал, что муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику.
"Решение принято, чтобы не допустить угрозы общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации и обострения, а также максимально пресечь нарушения", - говорится в заявлении полиции.
В ведомстве считают, что скопление людей у объекта "оккупационного режима" оценивается как прославление "советского режима" и косвенно связано с прославлением современной России. Поэтому полиция была вынуждена привлечь силы спецбатальона по особым заданиям. Полиция заверяет, что готова ко всевозможным сценариям развития ситуации, обещая обеспечить порядок и безопасность.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.