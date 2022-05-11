https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787848759.html

В Риге закрыли доступ к памятнику Освободителям

В Риге закрыли доступ к памятнику Освободителям - РИА Новости, 11.05.2022

В Риге закрыли доступ к памятнику Освободителям

Полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги, передает Sputnik Латвия со ссылкой на заявление на сайте полиции. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:58

2022-05-11T10:58

2022-05-11T10:58

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги, передает Sputnik Латвия со ссылкой на заявление на сайте полиции.Во вторник Sputnik Латвия сообщал, что муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику."Решение принято, чтобы не допустить угрозы общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации и обострения, а также максимально пресечь нарушения", - говорится в заявлении полиции.В ведомстве считают, что скопление людей у объекта "оккупационного режима" оценивается как прославление "советского режима" и косвенно связано с прославлением современной России. Поэтому полиция была вынуждена привлечь силы спецбатальона по особым заданиям. Полиция заверяет, что готова ко всевозможным сценариям развития ситуации, обещая обеспечить порядок и безопасность.Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787697094.html

https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, рига, россия, ссср, день победы, латвия