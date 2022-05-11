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Первое в Ингушетии овощехранилище построят до конца 2023 года - РИА Новости, 11.05.2022
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Первое в Ингушетии овощехранилище построят до конца 2023 года
Первое в Ингушетии овощехранилище построят до конца 2023 года - РИА Новости, 11.05.2022
Первое в Ингушетии овощехранилище построят до конца 2023 года
Власти Ингушетии планируют до конца 2023 года построить первое в республике овощехранилище, его мощность составит 30 тысяч тонн, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:13
2022-05-11T12:13
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца 2023 года построить первое в республике овощехранилище, его мощность составит 30 тысяч тонн, сообщает пресс-служба главы региона."Мы намерены построить до конца 2023 года первое для нашего региона современное овощехранилище на 30 тысяч тонн. Министерством имущественных и земельных отношений республики ведется работа по отводу земельного участка под реализацию инвестиционного проекта", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.Он добавил, что инвестор готов профинансировать 30% от стоимости проекта, оставшиеся 70% планируется привлечь в АО "Кавказ.РФ", правительство республики уже направило в адрес компании соответствующее письмо.Калиматов также отметил, что запуск овощехранилища позволит создать в регионе до 150 новых рабочих мест и увеличить продовольственную независимость республики."Наш уровень продовольственной зависимости оценивается как опасный – это 89% от годовой потребности. В условиях санкционного давления продовольственная зависимость региона еще более усугубляется", - подчеркнул глава Ингушетии.
https://ria.ru/20220421/ingushetiya-1784788423.html
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экономика, республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов
12:13 11.05.2022
 
Первое в Ингушетии овощехранилище построят до конца 2023 года

Власти Ингушетии планируют до конца 2023 года построить первое в республике овощехранилище

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца 2023 года построить первое в республике овощехранилище, его мощность составит 30 тысяч тонн, сообщает пресс-служба главы региона.
"Мы намерены построить до конца 2023 года первое для нашего региона современное овощехранилище на 30 тысяч тонн. Министерством имущественных и земельных отношений республики ведется работа по отводу земельного участка под реализацию инвестиционного проекта", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
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Он добавил, что инвестор готов профинансировать 30% от стоимости проекта, оставшиеся 70% планируется привлечь в АО "Кавказ.РФ", правительство республики уже направило в адрес компании соответствующее письмо.
Калиматов также отметил, что запуск овощехранилища позволит создать в регионе до 150 новых рабочих мест и увеличить продовольственную независимость республики.
"Наш уровень продовольственной зависимости оценивается как опасный – это 89% от годовой потребности. В условиях санкционного давления продовольственная зависимость региона еще более усугубляется", - подчеркнул глава Ингушетии.
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Республика ИнгушетияЭкономикаРеспублика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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