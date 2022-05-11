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Глава Южной Осетии оценил возможность референдума по присоединению к России - РИА Новости, 11.05.2022
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Глава Южной Осетии оценил возможность референдума по присоединению к России
Глава Южной Осетии оценил возможность референдума по присоединению к России - РИА Новости, 11.05.2022
Глава Южной Осетии оценил возможность референдума по присоединению к России
Как только наступит время, Южная Осетия готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию, заявил избранный президент республики Алан Гаглоев. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:42
2022-05-11T12:07
политика
южная осетия
россия
выборы в южной осетии — 2022
алан гаглоев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Как только наступит время, Южная Осетия готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию, заявил избранный президент республики Алан Гаглоев."Тут дело не в том, что надо объединяться, а в том, какой механизм. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Южной Осетии. У нас есть стратегический союзник — Россия — и по таким важным вопросам все шаги надо делать согласованно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, что, как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова ко вхождению в Россию. &lt;...&gt; Мы готовы провести референдум по согласованию дальнейших шагов с Российской Федерацией", — добавил Гаглоев.
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политика, южная осетия, россия, выборы в южной осетии — 2022, алан гаглоев
10:42 11.05.2022 (обновлено: 12:07 11.05.2022)
 
Глава Южной Осетии оценил возможность референдума по присоединению к России

Новый глава РЮО Гаглоев заявил о готовности к референдуму по присоединению к России

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Как только наступит время, Южная Осетия готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию, заявил избранный президент республики Алан Гаглоев.
"Тут дело не в том, что надо объединяться, а в том, какой механизм. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Южной Осетии. У нас есть стратегический союзник — Россия — и по таким важным вопросам все шаги надо делать согласованно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Я думаю, что, как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова ко вхождению в Россию. <...> Мы готовы провести референдум по согласованию дальнейших шагов с Российской Федерацией", — добавил Гаглоев.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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ПолитикаЮжная ОсетияРоссияВыборы в Южной Осетии — 2022Алан Гаглоев
 
 
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