https://ria.ru/20220511/osetiya-1787846618.html

Глава Южной Осетии оценил возможность референдума по присоединению к России

Глава Южной Осетии оценил возможность референдума по присоединению к России - РИА Новости, 11.05.2022

Глава Южной Осетии оценил возможность референдума по присоединению к России

Как только наступит время, Южная Осетия готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию, заявил избранный президент республики Алан Гаглоев. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:42

2022-05-11T10:42

2022-05-11T12:07

политика

южная осетия

россия

выборы в южной осетии — 2022

алан гаглоев

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Как только наступит время, Южная Осетия готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию, заявил избранный президент республики Алан Гаглоев."Тут дело не в том, что надо объединяться, а в том, какой механизм. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Южной Осетии. У нас есть стратегический союзник — Россия — и по таким важным вопросам все шаги надо делать согласованно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, что, как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова ко вхождению в Россию. <...> Мы готовы провести референдум по согласованию дальнейших шагов с Российской Федерацией", — добавил Гаглоев.

https://ria.ru/20220421/osetiya-1784613160.html

южная осетия

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Кирилл Волков

политика, южная осетия, россия, выборы в южной осетии — 2022, алан гаглоев