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Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/oruzhie-1787979461.html
Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием
Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием - РИА Новости, 11.05.2022
Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием
США требуют от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое Вашингтоном оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:37
2022-05-11T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США требуют от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое Вашингтоном оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром (обороны Украины Алексеем. — Прим. ред.) Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент", — сказал он на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям. Остин добавил, что украинским властям уже заявили о необходимости подотчетности и контроля за тем, как размещается передаваемое США оружие.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
18:37 11.05.2022 (обновлено: 20:29 11.05.2022)
 
Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием

Шеф Пентагона Остин потребовал от Киева контроля за тем, куда идет передаваемое оружие

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США требуют от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое Вашингтоном оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром (обороны Украины Алексеем. — Прим. ред.) Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент", — сказал он на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям.
Самолет с военной помощью из США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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СМИ: запасы оружия в США могут иссякнуть из-за поставок на Украину
Остин добавил, что украинским властям уже заявили о необходимости подотчетности и контроля за тем, как размещается передаваемое США оружие.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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