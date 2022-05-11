18:37 11.05.2022 (обновлено: 20:29 11.05.2022)
Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием
Шеф Пентагона Остин потребовал от Киева контроля за тем, куда идет передаваемое оружие
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США требуют от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое Вашингтоном оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром (обороны Украины Алексеем. — Прим. ред.) Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент", — сказал он на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям.
Остин добавил, что украинским властям уже заявили о необходимости подотчетности и контроля за тем, как размещается передаваемое США оружие.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.