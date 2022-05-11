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Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787932689.html
Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию
Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию - РИА Новости, 11.05.2022
Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от властей Свердловской области прямо ответить, поддерживают ли они спецоперацию по демилитаризации Украины. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:43
2022-05-11T15:43
специальная военная операция на украине
владимир соловьев (телеведущий)
общество
екатеринбург
свердловская область
россия
украина
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от властей Свердловской области прямо ответить, поддерживают ли они спецоперацию по демилитаризации Украины.В конце апреля телеведущий Владимир Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". Соловьев пояснил, что назвал так Екатеринбург, в частности, потому, что здесь студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты. Телеведущий считает, что "рисовать подобные петиции – это значит признаваться мирозданию, что в нас выломана какая-то определяющая часть рассудка". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в Екатеринбург, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти".Во вторник губернаторы сразу пяти регионов России объявили о своей отставке. Сложили свои полномочия главы Саратовской, Кировской, Томской областей и Республики Марий Эл.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/novikov-1786231513.html
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владимир соловьев (телеведущий), общество, екатеринбург, свердловская область, россия, украина, евгений куйвашев, ситуация в днр и лнр
15:43 11.05.2022
 
Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию

Соловьев потребовал от свердловских властей ответить, поддерживают ли они спецоперацию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от властей Свердловской области прямо ответить, поддерживают ли они спецоперацию по демилитаризации Украины.
В конце апреля телеведущий Владимир Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". Соловьев пояснил, что назвал так Екатеринбург, в частности, потому, что здесь студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты. Телеведущий считает, что "рисовать подобные петиции – это значит признаваться мирозданию, что в нас выломана какая-то определяющая часть рассудка". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в Екатеринбург, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти".
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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"Я так и не услышал от тех людей, кому я задавал вопрос: так вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь? Дайте, пожалуйста, прямой ответ. Тем более сейчас, когда такое количество губернаторов вдруг поменяло место работы. Не стесняйтесь заявить свою позицию", - заявил Соловьев в среду в эфире "Соловьев.Live".

Во вторник губернаторы сразу пяти регионов России объявили о своей отставке. Сложили свои полномочия главы Саратовской, Кировской, Томской областей и Республики Марий Эл.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)ОбществоЕкатеринбургСвердловская областьРоссияУкраинаЕвгений КуйвашевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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