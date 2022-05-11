https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787872550.html
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России - РИА Новости, 11.05.2022
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России
Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:13
2022-05-11T12:13
2022-05-11T12:30
специальная военная операция на украине
сергей нарышкин
в мире
россия
сша
государственный департамент сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754690618_0:80:3063:1804_1920x0_80_0_0_628650fcca6528a21a5560599c216d87.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР."Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке "великого и ужасного" Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы", - добавил директор СВР."Для усиления воздействия на аудиторию американское внешнеполитическое ведомство предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики, оскорбительных выражений и вульгарных образов. Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа", - отметил Нарышкин."В Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодежи. Предполагается, что, "проглотив" этот бред, она выйдет на улицы и запустит в России "либерально-демократические", то есть выгодные Западу, перемены", - подчеркнул он."В таких действиях Госдепартамента США просматривается много общего с традициями министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха и его главы Иозефа Геббельса, который считал интеллектуализм худшим врагом любой пропаганды. Ему же принадлежит фраза "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". С русскими у Геббельса тогда - в 1941 - это не получилось", - сообщил глава СВР. Он выразил уверенность, что у Вашингтона это тоже не получится. "А Госдепартаменту хотелось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде.", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20220504/zaderzhanie-1786762189.html
https://ria.ru/20220420/cnn-1784525016.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754690618_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_3029befb426d29401793a029296b25a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, в мире, россия, сша, государственный департамент сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
12:13 11.05.2022 (обновлено: 12:30 11.05.2022)
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России
Нарышкин: у Госдепа есть задача дискредитировать операцию на Украине в российском обществе
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"По поступающим в Службу внешней разведки России
сведениям, Госдепартамент США
поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине
в российском обществе", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР
.
"Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке "великого и ужасного" Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы", - добавил директор СВР.
"Для усиления воздействия на аудиторию американское внешнеполитическое ведомство предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики, оскорбительных выражений и вульгарных образов. Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа", - отметил Нарышкин.
"В Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодежи. Предполагается, что, "проглотив" этот бред, она выйдет на улицы и запустит в России "либерально-демократические", то есть выгодные Западу, перемены", - подчеркнул он.
"В таких действиях Госдепартамента США просматривается много общего с традициями министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха и его главы Иозефа Геббельса, который считал интеллектуализм худшим врагом любой пропаганды. Ему же принадлежит фраза "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". С русскими у Геббельса тогда - в 1941 - это не получилось", - сообщил глава СВР.
Он выразил уверенность, что у Вашингтона это тоже не получится. "А Госдепартаменту хотелось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде.", - добавил Нарышкин.