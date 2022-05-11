Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787872550.html
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России - РИА Новости, 11.05.2022
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России
Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:13
2022-05-11T12:30
специальная военная операция на украине
сергей нарышкин
в мире
россия
сша
государственный департамент сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754690618_0:80:3063:1804_1920x0_80_0_0_628650fcca6528a21a5560599c216d87.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР."Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке "великого и ужасного" Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы", - добавил директор СВР."Для усиления воздействия на аудиторию американское внешнеполитическое ведомство предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики, оскорбительных выражений и вульгарных образов. Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа", - отметил Нарышкин."В Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодежи. Предполагается, что, "проглотив" этот бред, она выйдет на улицы и запустит в России "либерально-демократические", то есть выгодные Западу, перемены", - подчеркнул он."В таких действиях Госдепартамента США просматривается много общего с традициями министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха и его главы Иозефа Геббельса, который считал интеллектуализм худшим врагом любой пропаганды. Ему же принадлежит фраза "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". С русскими у Геббельса тогда - в 1941 - это не получилось", - сообщил глава СВР. Он выразил уверенность, что у Вашингтона это тоже не получится. "А Госдепартаменту хотелось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде.", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20220504/zaderzhanie-1786762189.html
https://ria.ru/20220420/cnn-1784525016.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754690618_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_3029befb426d29401793a029296b25a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей нарышкин, в мире, россия, сша, государственный департамент сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
12:13 11.05.2022 (обновлено: 12:30 11.05.2022)
 
Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России

Нарышкин: у Госдепа есть задача дискредитировать операцию на Украине в российском обществе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.
Задержание наркокурьера в Омске. Кадр видео
4 мая, 12:23
В Омске наркокурьера задержали за подготовку провокации против ВС России
"Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке "великого и ужасного" Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы", - добавил директор СВР.
"Для усиления воздействия на аудиторию американское внешнеполитическое ведомство предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики, оскорбительных выражений и вульгарных образов. Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа", - отметил Нарышкин.
"В Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодежи. Предполагается, что, "проглотив" этот бред, она выйдет на улицы и запустит в России "либерально-демократические", то есть выгодные Западу, перемены", - подчеркнул он.
"В таких действиях Госдепартамента США просматривается много общего с традициями министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха и его главы Иозефа Геббельса, который считал интеллектуализм худшим врагом любой пропаганды. Ему же принадлежит фраза "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". С русскими у Геббельса тогда - в 1941 - это не получилось", - сообщил глава СВР.
Он выразил уверенность, что у Вашингтона это тоже не получится. "А Госдепартаменту хотелось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде.", - добавил Нарышкин.
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 16:18
CNN попросили власти России вывести их из-под действия закона о фейках
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей НарышкинВ миреРоссияСШАГосударственный департамент СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала