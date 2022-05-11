https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787872550.html

Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России

Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России - РИА Новости, 11.05.2022

Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России

Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:13

2022-05-11T12:13

2022-05-11T12:30

специальная военная операция на украине

сергей нарышкин

в мире

россия

сша

государственный департамент сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР."Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке "великого и ужасного" Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы", - добавил директор СВР."Для усиления воздействия на аудиторию американское внешнеполитическое ведомство предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики, оскорбительных выражений и вульгарных образов. Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа", - отметил Нарышкин."В Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодежи. Предполагается, что, "проглотив" этот бред, она выйдет на улицы и запустит в России "либерально-демократические", то есть выгодные Западу, перемены", - подчеркнул он."В таких действиях Госдепартамента США просматривается много общего с традициями министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха и его главы Иозефа Геббельса, который считал интеллектуализм худшим врагом любой пропаганды. Ему же принадлежит фраза "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". С русскими у Геббельса тогда - в 1941 - это не получилось", - сообщил глава СВР. Он выразил уверенность, что у Вашингтона это тоже не получится. "А Госдепартаменту хотелось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде.", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20220504/zaderzhanie-1786762189.html

https://ria.ru/20220420/cnn-1784525016.html

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Кирилл Волков

сергей нарышкин, в мире, россия, сша, государственный департамент сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр