https://ria.ru/20220511/opasnost-1787837645.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:59
2022-05-11T09:59
2022-05-11T10:05
россия
курская область
общество
роман старовойт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он отметил, что праздничные дни прошли спокойно, но "расслабляться пока рано".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, общество, роман старовойт
09:59 11.05.2022 (обновлено: 10:05 11.05.2022)
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая