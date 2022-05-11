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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022
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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:59
2022-05-11T10:05
россия
курская область
общество
роман старовойт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он отметил, что праздничные дни прошли спокойно, но "расслабляться пока рано".
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россия, курская область, общество, роман старовойт
09:59 11.05.2022 (обновлено: 10:05 11.05.2022)
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что праздничные дни прошли спокойно, но "расслабляться пока рано".
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РоссияКурская областьОбществоРоман Старовойт
 
 
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