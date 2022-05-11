https://ria.ru/20220511/opasnost-1787837645.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:59

2022-05-11T09:59

2022-05-11T10:05

россия

курская область

общество

роман старовойт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он отметил, что праздничные дни прошли спокойно, но "расслабляться пока рано".

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россия

курская область

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Екатерина Зайцева

россия, курская область, общество, роман старовойт