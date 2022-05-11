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В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 25 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T07:11

2022-05-11T07:11

2022-05-11T07:11

белгородская область

происшествия

россия

вячеслав гладков

москва

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 25 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.

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белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков, москва