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В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022
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В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.05.2022
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 25 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T07:11
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белгородская область
происшествия
россия
вячеслав гладков
москва
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 25 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.
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белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков, москва
07:11 11.05.2022
 
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

Глава Белгородской области Гладков продлил "желтый" уровень террористической опасности

Дым от взрыва в Белгородской области
Дым от взрыва в Белгородской области
Дым от взрыва в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 25 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.
 
Белгородская областьПроисшествияРоссияВячеслав ГладковМосква
 
 
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