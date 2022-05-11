https://ria.ru/20220511/oon-1787994969.html
ООН призвала расследовать убийство журналистки Al Jazeera
ООН призвала расследовать убийство журналистки Al Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
ООН призвала расследовать убийство журналистки Al Jazeera
ООН рассчитывает, что убийство журналистки Al Jazeera на Западном берегу Иордана, будет расследовано, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:07
2022-05-11T20:07
2022-05-11T20:07
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ООН, 11 мая – РИА Новости. ООН рассчитывает, что убийство журналистки Al Jazeera на Западном берегу Иордана, будет расследовано, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мы хотим, чтобы убийство было полностью расследовано", - сказал Хак.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.
https://ria.ru/20220511/reporter-1787889770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, оон
ООН призвала расследовать убийство журналистки Al Jazeera
ООН призвала расследовать убийство журналистки Al Jazeera на Западном берегу Иордана