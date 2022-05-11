https://ria.ru/20220511/oon-1787941972.html
ООН контактирует с Киевом и Москвой по вопросу гуманитарных коридоров
ООН контактирует с Киевом и Москвой по вопросу гуманитарных коридоров - РИА Новости, 11.05.2022
ООН контактирует с Киевом и Москвой по вопросу гуманитарных коридоров
Операции по эвакуации гражданских лиц на Украине, подобные той, что проводилась на заводе "Азовсталь", будут осуществляться, заявил на пресс-конференции в Вене... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:16
2022-05-11T16:16
2022-05-11T16:47
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Операции по эвакуации гражданских лиц на Украине, подобные той, что проводилась на заводе "Азовсталь", будут осуществляться, заявил на пресс-конференции в Вене генсек ООН Антониу Гутерреш."После эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" мы находимся в контакте с украинскими и российскими властями с тем, чтобы инициатив, подобных этой, становилось больше. Эти контакты продолжаются", - сказал Гутерреш.По его словам, ООН объявляла о каждом этапе эвакуации после того, как он завершался."Мы будем проводить еще операции подобного типа, я уверен. Но мы не будем их раскрывать общественности до тех пор, пока они не будут проведены, как мы поступали с операцией в Мариуполе", - добавил Гутерреш.
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в мире, оон, украина, россия
16:16 11.05.2022 (обновлено: 16:47 11.05.2022)
ООН контактирует с Киевом и Москвой по вопросу гуманитарных коридоров
Гутерреш: ООН контактирует с Киевом и Москвой по вопросу эвакуации гражданских лиц
ООН, 11 мая – РИА Новости. Операции по эвакуации гражданских лиц на Украине, подобные той, что проводилась на заводе "Азовсталь", будут осуществляться, заявил на пресс-конференции в Вене генсек ООН Антониу Гутерреш.
"После эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" мы находимся в контакте с украинскими и российскими властями с тем, чтобы инициатив, подобных этой, становилось больше. Эти контакты продолжаются", - сказал Гутерреш.
По его словам, ООН
объявляла о каждом этапе эвакуации после того, как он завершался.
"Мы будем проводить еще операции подобного типа, я уверен. Но мы не будем их раскрывать общественности до тех пор, пока они не будут проведены, как мы поступали с операцией в Мариуполе", - добавил Гутерреш.