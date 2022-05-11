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Источник сообщил о дезертирстве боевиков одесской теробороны - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/odessa-1787905242.html
Источник сообщил о дезертирстве боевиков одесской теробороны
Источник сообщил о дезертирстве боевиков одесской теробороны - РИА Новости, 11.05.2022
Источник сообщил о дезертирстве боевиков одесской теробороны
Большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений, рассказал РИА... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:03
2022-05-11T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 11 мая - РИА Новости. Большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинской армии."Для территориальной обороны в Одесской области были сформированы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий из последней группы (около 300 человек) дезертировало более 70% боевиков", - рассказал собеседник агентства.По данным источника, сбежавшие боевики спрятались в деревнях в Одесской области и часть смогла пересечь границу и уйти в Молдавию. "Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали. ВСУ в свою очередь теробороной пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны из-за нехватки подготовленных кадровых резервов", - отметил собеседник агентства.
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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:03 11.05.2022 (обновлено: 16:43 11.05.2022)
 
Источник сообщил о дезертирстве боевиков одесской теробороны

Боевики одесской теробороны дезертировали из страха попасть на фронт

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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ХЕРСОН, 11 мая - РИА Новости. Большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинской армии.
"Для территориальной обороны в Одесской области были сформированы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий из последней группы (около 300 человек) дезертировало более 70% боевиков", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, сбежавшие боевики спрятались в деревнях в Одесской области и часть смогла пересечь границу и уйти в Молдавию. "Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали. ВСУ в свою очередь теробороной пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны из-за нехватки подготовленных кадровых резервов", - отметил собеседник агентства.
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