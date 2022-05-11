https://ria.ru/20220511/obstrely-1787929395.html

Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов

Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов - РИА Новости, 11.05.2022

Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов

Центр Донецка подвергается массовым обстрелам в дни празднования 9 мая и дня Донецкой народной республики, власти рекомендуют жителям не посещать центр города,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:27

2022-05-11T15:27

2022-05-11T15:27

специальная военная операция на украине

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обстрелы

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Центр Донецка подвергается массовым обстрелам в дни празднования 9 мая и дня Донецкой народной республики, власти рекомендуют жителям не посещать центр города, сообщила представитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ирина Макаренко.При этом предстательница движения отметила, что, несмотря на тяжелую ситуацию, "Волонтеры Победы ДНР" основательно подготовились ко Дню Победы. По ее словам, в эти дни им удалось не только поздравить ветеранов, но и провести множество субботников на территории мемориалов и памятных мест, а также провести на них реставрационные работы.

https://ria.ru/20220511/obstrel-1787922790.html

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Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, спецоперация, обстрелы