Рейтинг@Mail.ru
Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/obstrely-1787929395.html
Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов
Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов - РИА Новости, 11.05.2022
Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов
Центр Донецка подвергается массовым обстрелам в дни празднования 9 мая и дня Донецкой народной республики, власти рекомендуют жителям не посещать центр города,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:27
2022-05-11T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
спецоперация
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Центр Донецка подвергается массовым обстрелам в дни празднования 9 мая и дня Донецкой народной республики, власти рекомендуют жителям не посещать центр города, сообщила представитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ирина Макаренко.При этом предстательница движения отметила, что, несмотря на тяжелую ситуацию, "Волонтеры Победы ДНР" основательно подготовились ко Дню Победы. По ее словам, в эти дни им удалось не только поздравить ветеранов, но и провести множество субботников на территории мемориалов и памятных мест, а также провести на них реставрационные работы.
https://ria.ru/20220511/obstrel-1787922790.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Людмила Скопинцева
Людмила Скопинцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, спецоперация, обстрелы
15:27 11.05.2022
 
Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов

Власти ДНР рекомендовали жителям не посещать центр Донецка из-за массовых обстрелов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Центр Донецка подвергается массовым обстрелам в дни празднования 9 мая и дня Донецкой народной республики, власти рекомендуют жителям не посещать центр города, сообщила представитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ирина Макаренко.

"Нашим правительством было сказано, что 9 мая и 11 мая, в день Донецкой народной республики, нужно находиться подальше от центра города, так как Донецк подвергается массовым обстрелам", - заявила Макаренко в рамках видеомоста "Волонтеры Победы и День Победы: как молодежь помогает провести 9 мая в России и за рубежом", организованного на площадке МИА Россия Сегодня.

При этом предстательница движения отметила, что, несмотря на тяжелую ситуацию, "Волонтеры Победы ДНР" основательно подготовились ко Дню Победы. По ее словам, в эти дни им удалось не только поздравить ветеранов, но и провести множество субботников на территории мемориалов и памятных мест, а также провести на них реставрационные работы.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 15:10Специальная военная операция на Украине
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаРоссияСпецоперацияобстрелы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала