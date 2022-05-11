Власти ДНР посоветовали жителям не посещать центр Донецка из-за обстрелов
Власти ДНР рекомендовали жителям не посещать центр Донецка из-за массовых обстрелов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Центр Донецка подвергается массовым обстрелам в дни празднования 9 мая и дня Донецкой народной республики, власти рекомендуют жителям не посещать центр города, сообщила представитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ирина Макаренко.
"Нашим правительством было сказано, что 9 мая и 11 мая, в день Донецкой народной республики, нужно находиться подальше от центра города, так как Донецк подвергается массовым обстрелам", - заявила Макаренко в рамках видеомоста "Волонтеры Победы и День Победы: как молодежь помогает провести 9 мая в России и за рубежом", организованного на площадке МИА Россия Сегодня.
При этом предстательница движения отметила, что, несмотря на тяжелую ситуацию, "Волонтеры Победы ДНР" основательно подготовились ко Дню Победы. По ее словам, в эти дни им удалось не только поздравить ветеранов, но и провести множество субботников на территории мемориалов и памятных мест, а также провести на них реставрационные работы.