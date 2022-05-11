https://ria.ru/20220511/obstrely-1787855360.html

Следователи СК проверяют показания мариупольцев, пострадавших от обстрелов

Следователи СК проверяют показания мариупольцев, пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 11.05.2022

Следователи СК проверяют показания мариупольцев, пострадавших от обстрелов

Российские военные следователи проводят адресную проверку показаний жителей Мариуполя, пострадавших от обстрелов со стороны украинских войск, передает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:22

2022-05-11T11:22

2022-05-11T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

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МАРИУПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Российские военные следователи проводят адресную проверку показаний жителей Мариуполя, пострадавших от обстрелов со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.СК РФ ранее возбудил уголовное дело по статье 356 УК РФ (Жестокое обращение с гражданским населением, применение незаконных средств и методов ведения войны). Сегодня военные следователи проверили восемь адресов.Следователи поговорили с жительницей разрушенного от массированных обстрелов украинскими боевиками многоквартирного дома в Мариуполе. От попадания в дом снаряда не только начался пожар, но и обрушились стены, на некоторых этажах - даже потолок, выбиты окна, а снаружи отчетливо виден след от попадания снаряда."На девятом этаже, вот куда мы заходили, погибла женщина в этой квартире, вот она погибла и собачка ее. А дочка Анжела с сыном успели спуститься", - рассказала военным следователям жительница разрушенного дома.Кроме того, в квартире одного из домов была оборудована огневая позиция: следователи обнаружили пулеметные ленты и ящики для патронов.Военные следователи СК РФ в апреле начали в Мариуполе работу на постоянной основе, чтобы зафиксировать факты преступлений украинских националистов. Сотрудники ведомства опрашивают жителей и выезжают на место.

https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

мариуполь

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Кадры огневой позиции украинских боевиков в одной из квартир в Мариуполе Военные следователи СК РФ во время осмотра жилых домов Мариуполя в рамках уголовного дела о незаконных методах ведения войны обнаружили в одной из квартир огневую позицию украинских боевиков. 2022-05-11T11:22 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)