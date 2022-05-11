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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/obstrely-1787819780.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T06:24
2022-05-11T06:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
россия
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что это произошло в 6.00 мск.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/vozmozhnosti-1787819139.html
донецкая народная республика
ясиноватая
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, россия, донбасс
06:24 11.05.2022 (обновлено: 06:44 11.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.

Уточняется, что это произошло в 6.00 мск.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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