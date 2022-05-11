https://ria.ru/20220511/obstrely-1787819780.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T06:24

2022-05-11T06:24

2022-05-11T06:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

россия

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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что это произошло в 6.00 мск.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/vozmozhnosti-1787819139.html

донецкая народная республика

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, россия, донбасс