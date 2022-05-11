https://ria.ru/20220511/obstrel-1788017201.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Макеевке в ДНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Макеевке в ДНР
Украинские войска в 21.02 обстреляли Макеввку в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства республики в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:14
2022-05-11T23:14
2022-05-11T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
макеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.02 обстреляли Макеввку в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.02 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщили в представительстве ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, макеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Макеевке в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили восемь снарядов по Макеевке