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Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при обстреле села
Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при обстреле села - РИА Новости, 11.05.2022
Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при обстреле села
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины один... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:37
2022-05-11T22:37
2022-05-11T22:44
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины один человек погиб, шесть ранены.Ранее Гладков сообщал, что со стороны Украины обстреляно село Солохи в Белгородской области, есть разрушения."Министерства здравоохранения региона: шесть раненых, один погибший. Федеральные Telegram-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Село Солохи расположено недалеко от Харьковской области Украины, ранее не подвергалось обстрелу.Вячеслав Гладков сообщил, что население села Солохи будет вывезено в безопасное место."Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова", - написал Гладков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, россия
22:37 11.05.2022 (обновлено: 22:44 11.05.2022)
Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при обстреле села
Один человек погиб, шестеро пострадали при обстреле села Солохи в Белгородской области