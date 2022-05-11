https://ria.ru/20220511/obstrel-1788013185.html

Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при обстреле села

Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при обстреле села - РИА Новости, 11.05.2022

Глава Белгородской области уточнил число пострадавших при обстреле села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины один... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:37

2022-05-11T22:37

2022-05-11T22:44

происшествия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины один человек погиб, шесть ранены.Ранее Гладков сообщал, что со стороны Украины обстреляно село Солохи в Белгородской области, есть разрушения."Министерства здравоохранения региона: шесть раненых, один погибший. Федеральные Telegram-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Село Солохи расположено недалеко от Харьковской области Украины, ранее не подвергалось обстрелу.Вячеслав Гладков сообщил, что население села Солохи будет вывезено в безопасное место."Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, россия