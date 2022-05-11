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Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.05.2022

Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Один человек погиб, еще шестеро получили ранения при обстреле Белгородской области украинскими войсками, заявил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:22

2022-05-11T21:22

2022-05-11T23:34

россия

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

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происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения при обстреле Белгородской области украинскими войсками, заявил глава региона Вячеслав Гладков."Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.Ранее стало известно, что село Солохи попало под обстрел, огонь велся со стороны Украины.Из-за обстрела частично разрушен один дом. Население села, как заявил губернатор, вывезут в безопасное место.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, в мире, происшествия