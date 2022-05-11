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Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/obstrel-1788004389.html
Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.05.2022
Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Один человек погиб, еще шестеро получили ранения при обстреле Белгородской области украинскими войсками, заявил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:22
2022-05-11T23:34
россия
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
в мире
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения при обстреле Белгородской области украинскими войсками, заявил глава региона Вячеслав Гладков."Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.Ранее стало известно, что село Солохи попало под обстрел, огонь велся со стороны Украины.Из-за обстрела частично разрушен один дом. Население села, как заявил губернатор, вывезут в безопасное место.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
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россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, в мире, происшествия
21:22 11.05.2022 (обновлено: 23:34 11.05.2022)
 
Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Глава Белгородской области Гладков сообщил о погибшем и трех раненых из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения при обстреле Белгородской области украинскими войсками, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
"Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что село Солохи попало под обстрел, огонь велся со стороны Украины.
Из-за обстрела частично разрушен один дом. Население села, как заявил губернатор, вывезут в безопасное место.
После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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