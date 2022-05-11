Ребенок и беременная женщина пострадали при обстреле Горловки в ДНР
Мэр Приходько: ребенок и беременная женщина пострадали при обстреле Горловки в ДНР
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Ребенок и беременная женщина получили ранения в донецкой Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"ВФУ продолжают обстреливать мирных граждан Горловки! По улице Стожка, 142/13 ранен ребёнок, 2012 года рождения и его мать, пребывающая на 8 неделе беременности! Скорая уже оказывает раненым первую помощь", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Ранее в среду уже сообщалось о нескольких обстрелах Горловки украинскими войсками, в том числе с применением РСЗО "Град".
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.