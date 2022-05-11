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Ребенок и беременная женщина пострадали при обстреле Горловки в ДНР

Ребенок и беременная женщина пострадали при обстреле Горловки в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022

Ребенок и беременная женщина пострадали при обстреле Горловки в ДНР

Ребенок и беременная женщина получили ранения в донецкой Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:30

2022-05-11T20:30

2022-05-11T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донбасс

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Ребенок и беременная женщина получили ранения в донецкой Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее в среду уже сообщалось о нескольких обстрелах Горловки украинскими войсками, в том числе с применением РСЗО "Град".Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, горловка, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр