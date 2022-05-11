20:21 11.05.2022 (обновлено: 21:10 11.05.2022)
ВСУ обстреляли село в Белгородской области, есть пострадавшие
При обстреле Киевом села Солохи в Белгородской области пострадал один человек
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Солохи в Белгородской области, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что попавший под удар дом частично разрушен.
"Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят", — подчеркнул Гладков.
После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно попадают под огонь, ведущийся с территории Украины. Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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