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Украинские войска выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/obstrel-1787982436.html
Украинские войска выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда
Украинские войска выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда - РИА Новости, 11.05.2022
Украинские войска выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда
Украинские войска в среду вечером обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве Донецкой народной... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:57
2022-05-11T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донбасс
донецкая народная республика
владимир путин
украина
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
горловка
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в мире, горловка, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, украина
18:57 11.05.2022 (обновлено: 19:12 11.05.2022)
 
Украинские войска выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке четыре 152-миллиметровых снаряда

© РИА НовостиОкраины Горловки после обстрела
Окраины Горловки после обстрела
© РИА Новости
Окраины Горловки после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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