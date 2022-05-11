https://ria.ru/20220511/obstrel-1787934280.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Железную Балку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Железную Балку и Донецк - РИА Новости, 11.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Железную Балку и Донецк

Украинские войска менее чем за три часа несколько раз обстреливали Горловку, Железную Балку и Донецк, в том числе из БМ-21 "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:50

2022-05-11T15:50

2022-05-11T16:08

в мире

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

ситуация в днр и лнр

россия

горловка

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за три часа несколько раз обстреливали Горловку, Железную Балку и Донецк, в том числе из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В период с 12.50 до 15.40 украинские войска дважды обстреливали Горловку ракетами из БМ-21 "Град" и минами калибром 120 миллиметров, трижды - Железную Балку минами калибром 120 миллиметров, гранатами из СПГ и ракетами из "Града", и трижды - Донецк (Куйбышевский район, Петровский район и поселок Горняк) снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр, россия, горловка