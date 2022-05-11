https://ria.ru/20220511/obstrel-1787917960.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли в среду Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:53
2022-05-11T14:53
2022-05-11T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.10 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, россия, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка украинскими войсками