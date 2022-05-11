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ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/obstrel-1787823333.html
ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР
ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T07:52
2022-05-11T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика
07:52 11.05.2022 (обновлено: 07:54 11.05.2022)
 
ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.

Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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