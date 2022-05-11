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Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска в 07.10 обстреляли Михайловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T07:49
2022-05-11T07:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска в 07.10 обстреляли Михайловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика
07:49 11.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Михайловку

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска в 07.10 обстреляли Михайловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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