07:26 11.05.2022 (обновлено: 07:28 11.05.2022)
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Ясиноватой
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили еще пять ракет по Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив еще пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Столько же ракет ВСУ выпустили при обстреле в 06.00.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 06.40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.