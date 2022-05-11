https://ria.ru/20220511/obstrel-1787821582.html

Украинские войска выпустили еще пять ракет по Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще пять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 11.05.2022

Украинские войска выпустили еще пять ракет по Ясиноватой

Украинские войска второй раз за утро обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив еще пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает в своем... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T07:26

2022-05-11T07:26

2022-05-11T07:28

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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россия

донбасс

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив еще пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Столько же ракет ВСУ выпустили при обстреле в 06.00.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/vozmozhnosti-1787819139.html

украина

россия

донбасс

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ясиноватая, донецкая народная республика