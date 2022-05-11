https://ria.ru/20220511/obstrel-1787820854.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T07:04
2022-05-11T07:04
2022-05-11T07:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787432940_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f6ec2341b7d5aa866f924056b8424cbf.jpg
ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/obstrely-1787819780.html
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787432940_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8e38baf75ebdc627ee7d5bedf1f7a4fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:04 11.05.2022 (обновлено: 07:06 11.05.2022)
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Александровку