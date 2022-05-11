https://ria.ru/20220511/obrazovanie-1787850567.html

Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года

Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года - РИА Новости, 11.05.2022

Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года

С этого года начнут работать правила приема детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает Минобрнауки РФ. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:07

2022-05-11T11:07

2022-05-11T11:35

общество

владимир путин

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782548617_0:288:3035:1995_1920x0_80_0_0_54862a7364fb0fd16310f0c6403c0aca.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. С этого года начнут работать правила приема детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает Минобрнауки РФ.Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов подписан и опубликован 9 мая. В российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации, сообщает Минобрнауки РФ."Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ президента РФ распространяется на все российские вузы. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года", - говорится в сообщении.Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному вузу. В 2021/2022 учебном году в российские университеты были зачислены 576 498 студентов, на 2022/2023 учебный год общий объем установленных контрольных цифр приема составил 588 044 места, а на 2023/2024 учебный год выделено 590 101 бюджетное место. Более 73% из них получили образовательные организации, расположенные в регионах, уточняет пресс-служба Минобрнауки РФ.

https://na.ria.ru/20220506/byudzhetnye_mesta-1787147434.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия, навигатор абитуриента