https://ria.ru/20220511/obrazovanie-1787850567.html
Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года
Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года - РИА Новости, 11.05.2022
Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года
С этого года начнут работать правила приема детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает Минобрнауки РФ. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:07
2022-05-11T11:07
2022-05-11T11:35
общество
владимир путин
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. С этого года начнут работать правила приема детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщает Минобрнауки РФ.Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов подписан и опубликован 9 мая. В российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации, сообщает Минобрнауки РФ."Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ президента РФ распространяется на все российские вузы. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года", - говорится в сообщении.Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному вузу. В 2021/2022 учебном году в российские университеты были зачислены 576 498 студентов, на 2022/2023 учебный год общий объем установленных контрольных цифр приема составил 588 044 места, а на 2023/2024 учебный год выделено 590 101 бюджетное место. Более 73% из них получили образовательные организации, расположенные в регионах, уточняет пресс-служба Минобрнауки РФ.
https://na.ria.ru/20220506/byudzhetnye_mesta-1787147434.html
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общество, владимир путин, россия, навигатор абитуриента
11:07 11.05.2022 (обновлено: 11:35 11.05.2022)
Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года
Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года