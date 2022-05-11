https://ria.ru/20220511/obedinenie-1787815248.html

Экс-депутат Рады заявил, что России, Украине и Белоруссии надо объединиться

Экс-депутат Рады заявил, что России, Украине и Белоруссии надо объединиться - РИА Новости, 11.05.2022

Экс-депутат Рады заявил, что России, Украине и Белоруссии надо объединиться

После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с Россией и Белоруссией, заявил в Telegram бывший депутат Рады Илья РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T02:20

2022-05-11T02:20

2022-05-11T02:20

в мире

украина

россия

белоруссия

илья кива

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с Россией и Белоруссией, заявил в Telegram бывший депутат Рады Илья Кива.Бывший парламентарий выразил мнение, что добровольное объединение государств поспособствует укреплению безопасности в мире.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787760986.html

украина

россия

белоруссия

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в мире, украина, россия, белоруссия, илья кива