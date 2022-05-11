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Экс-депутат Рады заявил, что России, Украине и Белоруссии надо объединиться - РИА Новости, 11.05.2022
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Экс-депутат Рады заявил, что России, Украине и Белоруссии надо объединиться
Экс-депутат Рады заявил, что России, Украине и Белоруссии надо объединиться - РИА Новости, 11.05.2022
Экс-депутат Рады заявил, что России, Украине и Белоруссии надо объединиться
После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с Россией и Белоруссией, заявил в Telegram бывший депутат Рады Илья РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T02:20
2022-05-11T02:20
в мире
украина
россия
белоруссия
илья кива
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с Россией и Белоруссией, заявил в Telegram бывший депутат Рады Илья Кива.Бывший парламентарий выразил мнение, что добровольное объединение государств поспособствует укреплению безопасности в мире.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, белоруссия, илья кива
02:20 11.05.2022
 
Экс-депутат Рады заявил, что России, Украине и Белоруссии надо объединиться

Экс-депутат Рады Кива: после денацификации Украина должна объединиться с РФ и Белоруссией

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с Россией и Белоруссией, заявил в Telegram бывший депутат Рады Илья Кива.
"После освобождения Украины от нацизма и колонизации Западом, должен начаться процесс слияния трех стран — России, Белоруссии и Украины в единое государственное образование", — написал Кива.
Бывший парламентарий выразил мнение, что добровольное объединение государств поспособствует укреплению безопасности в мире.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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