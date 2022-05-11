https://ria.ru/20220511/nekrasov-1787895183.html

Некрасов. Народный поэт с барскими пороками

Некрасов. Народный поэт с барскими пороками - РИА Новости, 11.05.2022

Некрасов. Народный поэт с барскими пороками

В молодости познает крайнюю нужду. Благодаря таланту и силе воли пробивается не только в люди, но и в герои своего времени. Он – разный, развязный и скромный, народный заступник и циник-картежник, мечтатель, но жадный до денег. Несмотря на громкую славу, он обречен на одиночество.

2022-05-11T14:00

2022-05-11T14:00

2022-05-11T13:30

подкаст "заговор классиков"

виктор ерофеев

литература

история

николай некрасов

подкаст

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Некрасов. Народный поэт с барскими пороками В молодости познает крайнюю нужду. Благодаря таланту и силе воли пробивается не только в люди, но и в герои своего времени. Он – разный, развязный и скромный, народный заступник и циник-картежник, мечтатель, но жадный до денег. Несмотря на громкую славу, он обречен на одиночество. audio/mpeg

Некрасов. Народный поэт с барскими пороками В молодости познает крайнюю нужду. Благодаря таланту и силе воли пробивается не только в люди, но и в герои своего времени. Он – разный, развязный и скромный, народный заступник и циник-картежник, мечтатель, но жадный до денег. Несмотря на громкую славу, он обречен на одиночество. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Юлия МирейМонтаж: Максим КрыловСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор ерофеев, литература, история, николай некрасов, подкаст, аудио