https://ria.ru/20220511/neft-1787873995.html

В Китае раскрыли ловушку США для Украины

В Китае раскрыли ловушку США для Украины - РИА Новости, 11.05.2022

В Китае раскрыли ловушку США для Украины

Украина рискует попасть в долговую ловушку из-за американского закона о ленд-лизе, пишет китайский портал Global Times. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:20

2022-05-11T12:20

2022-05-11T13:36

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина рискует попасть в долговую ловушку из-за американского закона о ленд-лизе, пишет китайский портал Global Times.По его мнению, Вашингтон рассчитывает получить компенсацию за сегодняшние поставки боеприпасов, оборудования и продуктов питания уже от будущего поколения украинцев.Продолжая оказывать военную помощь, Соединенные Штаты становятся главными бенефициарами текущего кризиса и препятствуют мирному урегулированию. В это время Украина, наоборот, оказалась втянутой в трясину нищеты, отсталости и долгов, считает Чжунпин."США — это вампир, который зарабатывает деньги на хаосе и войне", — резюмировал аналитик.Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787849806.html

https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, россия, нато, китай