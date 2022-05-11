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Польша испугалась, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть - РИА Новости, 11.05.2022
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Польша испугалась, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть
Польша испугалась, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть - РИА Новости, 11.05.2022
Польша испугалась, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть
Польша опасается, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:03
2022-05-11T12:14
владимир путин
россия
польша
германия
евросоюз
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша опасается, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Ранее власти Польши заявили, что до конца текущего года полностью откажется от импорта энергоносителей из России."Мы декларировали, что откажемся от нефти до конца года, но мы должны позаботиться, чтобы не было такой ситуации, когда, например, из Германии дешевая нефть, купленная у русских, будет де-факто заполнять польский рынок", - сказал Мюллер."Поэтому мы предлагаем или общеевропейское эмбарго на топливо из России, или специальный налог, специальный тариф на энергоносители, импортируемые из России, чтобы выровнять ситуацию на рынке. Наихудшей ситуацией, которая могла бы быть – это ситуация, в которой де-факто так или так поляки будут покупать, например, нефть из Германии, но потому, что она ранее была куплена в России, она будет дешевле", - добавил он.Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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владимир путин, россия, польша, германия, евросоюз, в мире
12:03 11.05.2022 (обновлено: 12:14 11.05.2022)
 
Польша испугалась, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть

Правительство Польши испугалось, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша опасается, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Ранее власти Польши заявили, что до конца текущего года полностью откажется от импорта энергоносителей из России.
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"Мы декларировали, что откажемся от нефти до конца года, но мы должны позаботиться, чтобы не было такой ситуации, когда, например, из Германии дешевая нефть, купленная у русских, будет де-факто заполнять польский рынок", - сказал Мюллер.
"Поэтому мы предлагаем или общеевропейское эмбарго на топливо из России, или специальный налог, специальный тариф на энергоносители, импортируемые из России, чтобы выровнять ситуацию на рынке. Наихудшей ситуацией, которая могла бы быть – это ситуация, в которой де-факто так или так поляки будут покупать, например, нефть из Германии, но потому, что она ранее была куплена в России, она будет дешевле", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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