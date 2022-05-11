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В Швейцарии объяснили, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго ЕС - РИА Новости, 11.05.2022
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В Швейцарии объяснили, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго ЕС
В Швейцарии объяснили, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго ЕС - РИА Новости, 11.05.2022
В Швейцарии объяснили, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго ЕС
Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, считает экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T07:30
2022-05-11T08:33
экономика
россия
москва
китай
евросоюз
санкции в отношении россии
цены на нефть
нефть
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, считает экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.Специалист подчеркнул, что запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для Москвы. При таком развитии событий цены подскочат сразу же, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, объяснил Хосп.Кроме того, добавил эксперт, от эмбарго выиграют Китай и Индия, которые смогут получать нефть из России по более низкой цене.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсовСейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, все это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/vengriya-1787805700.html
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экономика, россия, москва, китай, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, нефть, геральд хосп, в мире, швейцария
07:30 11.05.2022 (обновлено: 08:33 11.05.2022)
 
В Швейцарии объяснили, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго ЕС

Журналист Хосп: РФ выиграет от нефтяного эмбарго ЕС из-за роста цен и поэтапного ввода мер

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков
Работа нефтяных станков - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, считает экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

"Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем", — пишет он.

Специалист подчеркнул, что запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для Москвы. При таком развитии событий цены подскочат сразу же, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, объяснил Хосп.
Кроме того, добавил эксперт, от эмбарго выиграют Китай и Индия, которые смогут получать нефть из России по более низкой цене.
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Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, все это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаРоссияМоскваКитайЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьНефтьГеральд ХоспВ миреШвейцария
 
 
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