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Конфликт России и НАТО не хочет видеть никто, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 11.05.2022
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Конфликт России и НАТО не хочет видеть никто, заявил глава Пентагона
Конфликт России и НАТО не хочет видеть никто, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 11.05.2022
Конфликт России и НАТО не хочет видеть никто, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Россия не пойдет на действия, которые приведут к прямому вовлечению НАТО в ситуацию вокруг Украины, по его словам,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:22
2022-05-11T19:22
ллойд остин
в мире
россия
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нато
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сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Россия не пойдет на действия, которые приведут к прямому вовлечению НАТО в ситуацию вокруг Украины, по его словам, конфликт РФ и альянса видеть не хочет никто."По моему мнению, Россия не хочет вовлекать НАТО", - сказал Остин на слушаниях в комитете палаты представителей.Как считает Остин, в такую схватку российское руководство вступать не хочет. "Это бы очень быстро переросло в другой тип соперничества, который никто не хочет увидеть", - сказал Остин."Если Россия решит атаковать нацию-члена НАТО – это изменит игру. Согласно обязательством в рамках статьи 5, НАТО, вероятней всего, ответит в качестве коалиции в некотором виде", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/oruzhie-1787979461.html
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ллойд остин, в мире, россия, украина, нато, донбасс, сша, министерство обороны сша
19:22 11.05.2022
 
Конфликт России и НАТО не хочет видеть никто, заявил глава Пентагона

Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт России и НАТО не хочет видеть никто

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Россия не пойдет на действия, которые приведут к прямому вовлечению НАТО в ситуацию вокруг Украины, по его словам, конфликт РФ и альянса видеть не хочет никто.
"По моему мнению, Россия не хочет вовлекать НАТО", - сказал Остин на слушаниях в комитете палаты представителей.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 18:37Специальная военная операция на Украине
Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием
Как считает Остин, в такую схватку российское руководство вступать не хочет. "Это бы очень быстро переросло в другой тип соперничества, который никто не хочет увидеть", - сказал Остин.
"Если Россия решит атаковать нацию-члена НАТО – это изменит игру. Согласно обязательством в рамках статьи 5, НАТО, вероятней всего, ответит в качестве коалиции в некотором виде", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 18:23
Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил Пентагон
 
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