https://ria.ru/20220511/nato-1787987408.html

Конфликт России и НАТО не хочет видеть никто, заявил глава Пентагона

Конфликт России и НАТО не хочет видеть никто, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 11.05.2022

Конфликт России и НАТО не хочет видеть никто, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Россия не пойдет на действия, которые приведут к прямому вовлечению НАТО в ситуацию вокруг Украины, по его словам,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:22

2022-05-11T19:22

2022-05-11T19:22

ллойд остин

в мире

россия

украина

нато

донбасс

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Россия не пойдет на действия, которые приведут к прямому вовлечению НАТО в ситуацию вокруг Украины, по его словам, конфликт РФ и альянса видеть не хочет никто."По моему мнению, Россия не хочет вовлекать НАТО", - сказал Остин на слушаниях в комитете палаты представителей.Как считает Остин, в такую схватку российское руководство вступать не хочет. "Это бы очень быстро переросло в другой тип соперничества, который никто не хочет увидеть", - сказал Остин."Если Россия решит атаковать нацию-члена НАТО – это изменит игру. Согласно обязательством в рамках статьи 5, НАТО, вероятней всего, ответит в качестве коалиции в некотором виде", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/oruzhie-1787979461.html

https://ria.ru/20220511/nato-1787963460.html

https://ria.ru/20220511/arsenal-1787977221.html

россия

украина

донбасс

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ллойд остин, в мире, россия, украина, нато, донбасс, сша, министерство обороны сша