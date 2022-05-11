https://ria.ru/20220511/nato-1787966496.html
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято в течение недели, она РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:34
2022-05-11T17:34
2022-05-11T17:34
в мире
финляндия
япония
европа
евросоюз
нато
санна марин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/79/1562427972_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_a1f7016877fac678813422b288ce06d3.jpg
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято в течение недели, она находится в Японии с официальным визитом."Ситуация с обеспечением безопасности в Европе полностью изменилась. Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международных законов. И среди населения, и в парламенте много голосов за вступление (в НАТО). Решение будет принято в течение недели", - сказала она.Санна Марин подчеркнула, что решение о вступлении Финляндии в НАТО "поддерживается многими дружественными странами, а страны ЕС обязаны оказывать содействие друг другу". "Сейчас важно как можно быстрее провести процедуру вступления в НАТО", - сказала премьер-министр.Премьер-министр Финляндии находится в Японии с официальным визитом. Ранее в среду она провела переговоры с премьер-министром Японии Кисидой, на которых стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности, а также сотрудничество в области передовых технологий и возобновляемой энергии.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
финляндия
япония
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/79/1562427972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9846e65d95ab5328274629c1c0c990a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, япония, европа, евросоюз, нато, санна марин
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО
Премьер Финляндии Марин: решение о вступлении в НАТО примут в течение недели