https://ria.ru/20220511/nato-1787966496.html

Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО

Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022

Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято в течение недели, она РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:34

2022-05-11T17:34

2022-05-11T17:34

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санна марин

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ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято в течение недели, она находится в Японии с официальным визитом."Ситуация с обеспечением безопасности в Европе полностью изменилась. Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международных законов. И среди населения, и в парламенте много голосов за вступление (в НАТО). Решение будет принято в течение недели", - сказала она.Санна Марин подчеркнула, что решение о вступлении Финляндии в НАТО "поддерживается многими дружественными странами, а страны ЕС обязаны оказывать содействие друг другу". "Сейчас важно как можно быстрее провести процедуру вступления в НАТО", - сказала премьер-министр.Премьер-министр Финляндии находится в Японии с официальным визитом. Ранее в среду она провела переговоры с премьер-министром Японии Кисидой, на которых стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности, а также сотрудничество в области передовых технологий и возобновляемой энергии.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, япония, европа, евросоюз, нато, санна марин