Рейтинг@Mail.ru
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/nato-1787966496.html
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято в течение недели, она РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:34
2022-05-11T17:34
в мире
финляндия
япония
европа
евросоюз
нато
санна марин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/79/1562427972_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_a1f7016877fac678813422b288ce06d3.jpg
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято в течение недели, она находится в Японии с официальным визитом."Ситуация с обеспечением безопасности в Европе полностью изменилась. Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международных законов. И среди населения, и в парламенте много голосов за вступление (в НАТО). Решение будет принято в течение недели", - сказала она.Санна Марин подчеркнула, что решение о вступлении Финляндии в НАТО "поддерживается многими дружественными странами, а страны ЕС обязаны оказывать содействие друг другу". "Сейчас важно как можно быстрее провести процедуру вступления в НАТО", - сказала премьер-министр.Премьер-министр Финляндии находится в Японии с официальным визитом. Ранее в среду она провела переговоры с премьер-министром Японии Кисидой, на которых стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности, а также сотрудничество в области передовых технологий и возобновляемой энергии.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
финляндия
япония
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/79/1562427972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9846e65d95ab5328274629c1c0c990a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, япония, европа, евросоюз, нато, санна марин
17:34 11.05.2022
 
Финский премьер назвала сроки принятия решения по вступлению в НАТО

Премьер Финляндии Марин: решение о вступлении в НАТО примут в течение недели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято в течение недели, она находится в Японии с официальным визитом.
"Ситуация с обеспечением безопасности в Европе полностью изменилась. Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международных законов. И среди населения, и в парламенте много голосов за вступление (в НАТО). Решение будет принято в течение недели", - сказала она.
Санна Марин подчеркнула, что решение о вступлении Финляндии в НАТО "поддерживается многими дружественными странами, а страны ЕС обязаны оказывать содействие друг другу". "Сейчас важно как можно быстрее провести процедуру вступления в НАТО", - сказала премьер-министр.
Премьер-министр Финляндии находится в Японии с официальным визитом. Ранее в среду она провела переговоры с премьер-министром Японии Кисидой, на которых стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности, а также сотрудничество в области передовых технологий и возобновляемой энергии.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияЯпонияЕвропаЕвросоюзНАТОСанна Марин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала