https://ria.ru/20220511/nato-1787965761.html
Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит в Китае противника
Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит в Китае противника - РИА Новости, 11.05.2022
Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит в Китае противника
НАТО не воспринимает Китай в качестве противника, но его военная модернизация имеет последствия для всех стран-участниц Североатлантического альянса, заявил... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:32
2022-05-11T17:32
2022-05-11T18:20
в мире
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китай
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО не воспринимает Китай в качестве противника, но его военная модернизация имеет последствия для всех стран-участниц Североатлантического альянса, заявил заместитель генерального секретаря Мирча Геоана."Китай – не противник НАТО, но его военная модернизация, масштабные вложения в ядерные и гиперзвуковые ракеты, его дипломатия принуждения имеет связанные с безопасностью последствия для всех союзников по НАТО", - сказал он, выступая в Вашингтоне.
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в мире, нато, китай
17:32 11.05.2022 (обновлено: 18:20 11.05.2022)
Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит в Китае противника
Замгенсека НАТО Геоана заявил, что альянс не видит в Китае противника