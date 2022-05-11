https://ria.ru/20220511/nato-1787965761.html

Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит в Китае противника

Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит в Китае противника - РИА Новости, 11.05.2022

Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит в Китае противника

НАТО не воспринимает Китай в качестве противника, но его военная модернизация имеет последствия для всех стран-участниц Североатлантического альянса, заявил... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:32

2022-05-11T17:32

2022-05-11T18:20

в мире

нато

китай

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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО не воспринимает Китай в качестве противника, но его военная модернизация имеет последствия для всех стран-участниц Североатлантического альянса, заявил заместитель генерального секретаря Мирча Геоана."Китай – не противник НАТО, но его военная модернизация, масштабные вложения в ядерные и гиперзвуковые ракеты, его дипломатия принуждения имеет связанные с безопасностью последствия для всех союзников по НАТО", - сказал он, выступая в Вашингтоне.

https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html

китай

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в мире, нато, китай