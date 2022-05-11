https://ria.ru/20220511/nato-1787963460.html
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека - РИА Новости, 11.05.2022
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека
НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:27
2022-05-11T17:27
2022-05-11T18:00
нато
в мире
россия
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана."Мы не видим, чтобы Россия сегодня имела военные возможности совершить что-либо враждебное против НАТО. Мы видим своего рода благоразумие со стороны российских сил перед лицом массированного наращивания сил НАТО на восточном фланге", - сказал он в Вашингтоне.Геоана добавил, что "по меньшей мере на какое-то время" военный потенциал России будет "значительно ослаблен" из-за конфликта на Украине. "Говоря о союзниках по НАТО и территории НАТО, мы не видим риска нашей территории и населению", - сказал он.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, в мире, россия, вашингтон (штат)
17:27 11.05.2022 (обновлено: 18:00 11.05.2022)
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека
Замгенсека НАТО: альянс не видит рисков от России для своей территории и населения