Рейтинг@Mail.ru
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/nato-1787963460.html
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека - РИА Новости, 11.05.2022
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека
НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:27
2022-05-11T18:00
нато
в мире
россия
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана."Мы не видим, чтобы Россия сегодня имела военные возможности совершить что-либо враждебное против НАТО. Мы видим своего рода благоразумие со стороны российских сил перед лицом массированного наращивания сил НАТО на восточном фланге", - сказал он в Вашингтоне.Геоана добавил, что "по меньшей мере на какое-то время" военный потенциал России будет "значительно ослаблен" из-за конфликта на Украине. "Говоря о союзниках по НАТО и территории НАТО, мы не видим риска нашей территории и населению", - сказал он.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_de57a81544bc20eff7f9f95ce56156ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, в мире, россия, вашингтон (штат)
17:27 11.05.2022 (обновлено: 18:00 11.05.2022)
 
НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека

Замгенсека НАТО: альянс не видит рисков от России для своей территории и населения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана.
"Мы не видим, чтобы Россия сегодня имела военные возможности совершить что-либо враждебное против НАТО. Мы видим своего рода благоразумие со стороны российских сил перед лицом массированного наращивания сил НАТО на восточном фланге", - сказал он в Вашингтоне.
Геоана добавил, что "по меньшей мере на какое-то время" военный потенциал России будет "значительно ослаблен" из-за конфликта на Украине. "Говоря о союзниках по НАТО и территории НАТО, мы не видим риска нашей территории и населению", - сказал он.
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе
 
НАТОВ миреРоссияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала