https://ria.ru/20220511/nato-1787963460.html

НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека

НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека - РИА Новости, 11.05.2022

НАТО не видит рисков от России, заявил замгенсека

НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:27

2022-05-11T17:27

2022-05-11T18:00

нато

в мире

россия

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО не видит со стороны России рисков для своей территории и населения, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана."Мы не видим, чтобы Россия сегодня имела военные возможности совершить что-либо враждебное против НАТО. Мы видим своего рода благоразумие со стороны российских сил перед лицом массированного наращивания сил НАТО на восточном фланге", - сказал он в Вашингтоне.Геоана добавил, что "по меньшей мере на какое-то время" военный потенциал России будет "значительно ослаблен" из-за конфликта на Украине. "Говоря о союзниках по НАТО и территории НАТО, мы не видим риска нашей территории и населению", - сказал он.

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, россия, вашингтон (штат)