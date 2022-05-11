https://ria.ru/20220511/nato-1787962424.html
НАТО пригласила Зеленского на саммит в Мадриде
НАТО пригласила Зеленского на саммит в Мадриде - РИА Новости, 11.05.2022
НАТО пригласила Зеленского на саммит в Мадриде
НАТО приглашает на июньский саммит в Мадриде Владимира Зеленского и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, планирует утвердить новую стратегическую... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:24
2022-05-11T17:24
2022-05-11T18:11
в мире
нато
мадрид
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО приглашает на июньский саммит в Мадриде Владимира Зеленского и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, планирует утвердить новую стратегическую концепцию и принять решения о новом качестве военного присутствия на своем восточном фланге, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана."В Мадриде у нас впервые будут партнеры НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона, что само по себе очень значительно. Конечно, мы будем рады приветствовать президента Зеленского", - сказал он, выступая в Вашингтоне.Называя встречу "исторической", Геоана добавил, что на повестке саммита будет новая стратегическая концепция альянса взамен предыдущей, где Россия воспринималась как союзник, а Китай не упоминался вовсе. Он также подтвердил, что в Мадриде будут, вероятно, приняты решения о "новом качестве" военного присутствия в Восточной Европе, где альянс до сих пор избегал развертывания крупных сил на постоянной основе.
https://ria.ru/20220511/nato-1787966496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, мадрид, украина, владимир зеленский
17:24 11.05.2022 (обновлено: 18:11 11.05.2022)
НАТО пригласила Зеленского на саммит в Мадриде
НАТО пригласила президента Украины Зеленского на июньский саммит в Мадриде