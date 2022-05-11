https://ria.ru/20220511/nato-1787962424.html

НАТО пригласила Зеленского на саммит в Мадриде

НАТО пригласила Зеленского на саммит в Мадриде - РИА Новости, 11.05.2022

НАТО пригласила Зеленского на саммит в Мадриде

НАТО приглашает на июньский саммит в Мадриде Владимира Зеленского и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, планирует утвердить новую стратегическую... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:24

2022-05-11T17:24

2022-05-11T18:11

в мире

нато

мадрид

украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО приглашает на июньский саммит в Мадриде Владимира Зеленского и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, планирует утвердить новую стратегическую концепцию и принять решения о новом качестве военного присутствия на своем восточном фланге, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана."В Мадриде у нас впервые будут партнеры НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона, что само по себе очень значительно. Конечно, мы будем рады приветствовать президента Зеленского", - сказал он, выступая в Вашингтоне.Называя встречу "исторической", Геоана добавил, что на повестке саммита будет новая стратегическая концепция альянса взамен предыдущей, где Россия воспринималась как союзник, а Китай не упоминался вовсе. Он также подтвердил, что в Мадриде будут, вероятно, приняты решения о "новом качестве" военного присутствия в Восточной Европе, где альянс до сих пор избегал развертывания крупных сил на постоянной основе.

https://ria.ru/20220511/nato-1787966496.html

мадрид

украина

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Владимир Лаврентьев

в мире, нато, мадрид, украина, владимир зеленский