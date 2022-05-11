17:20 11.05.2022 (обновлено: 17:44 11.05.2022)
НАТО хочет избежать прямого конфликта с Россией, заявил замгенсека
Замгенсека НАТО заявил о стремлении минимизировать риск прямого конфликта с Россией
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. НАТО, оказывая поддержку Украине и укрепляя собственную оборону, стремится минимизировать риски прямого конфликта с РФ, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана.
"Мы должны сделать так, что, ...поддерживая Украину, укрепляя оборону НАТО, мы не создаем риски эскалации в войну между НАТО и Россией", - сказал он, выступая в Вашингтоне. Геоана подчеркнул, что на НАТО лежит ответственность за то, чтобы "эта война не распространилась дальше, поскольку это приведет к большим страданиям, смертям и большей нестабильности по всему миру".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.