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Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было - РИА Новости, 11.05.2022
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Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было
Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было - РИА Новости, 11.05.2022
Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что после нападения на него 9 мая извинений от властей Польши не последовало, были лишь сожаления. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:09
2022-05-11T14:12
в мире
польша
варшава
россия
сергей андреев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что после нападения на него 9 мая извинений от властей Польши не последовало, были лишь сожаления.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной субстанцией во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."Что касается извинений, нет, извинений не последовало. Но сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши, но даже это сожаление - единичное. А все остальные польские официальные лица - Министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши - выдавали такое суждение, что "русские сами виноваты, мы их предупреждали, а они все равно пошли на кладбище". Вот такая ситуация", - сказал посол РФ в эфире "Россия 1".
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в мире, польша, варшава, россия, сергей андреев
14:09 11.05.2022 (обновлено: 14:12 11.05.2022)
 
Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было

Посол в Варшаве Андреев сообщил, что после нападения извинений от властей Польши не было

© AP Photo / Maciek LuczniewskiНападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Maciek Luczniewski
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что после нападения на него 9 мая извинений от властей Польши не последовало, были лишь сожаления.
В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной субстанцией во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
"Что касается извинений, нет, извинений не последовало. Но сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши, но даже это сожаление - единичное. А все остальные польские официальные лица - Министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши - выдавали такое суждение, что "русские сами виноваты, мы их предупреждали, а они все равно пошли на кладбище". Вот такая ситуация", - сказал посол РФ в эфире "Россия 1".
Посол России в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 13:18
Посол Андреев допустил, что нападение на него готовили спецслужбы Польши
 
В миреПольшаВаршаваРоссияСергей Андреев
 
 
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