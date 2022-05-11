https://ria.ru/20220511/napadenie-1787906863.html

Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было

Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было - РИА Новости, 11.05.2022

Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что после нападения на него 9 мая извинений от властей Польши не последовало, были лишь сожаления. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:09

2022-05-11T14:09

2022-05-11T14:12

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что после нападения на него 9 мая извинений от властей Польши не последовало, были лишь сожаления.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной субстанцией во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."Что касается извинений, нет, извинений не последовало. Но сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши, но даже это сожаление - единичное. А все остальные польские официальные лица - Министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши - выдавали такое суждение, что "русские сами виноваты, мы их предупреждали, а они все равно пошли на кладбище". Вот такая ситуация", - сказал посол РФ в эфире "Россия 1".

https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html

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Екатерина Зайцева

в мире, польша, варшава, россия, сергей андреев