https://ria.ru/20220511/napadenie-1787906863.html
Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было
Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было - РИА Новости, 11.05.2022
Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что после нападения на него 9 мая извинений от властей Польши не последовало, были лишь сожаления. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:09
2022-05-11T14:09
2022-05-11T14:12
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варшава
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сергей андреев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что после нападения на него 9 мая извинений от властей Польши не последовало, были лишь сожаления.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной субстанцией во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."Что касается извинений, нет, извинений не последовало. Но сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши, но даже это сожаление - единичное. А все остальные польские официальные лица - Министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши - выдавали такое суждение, что "русские сами виноваты, мы их предупреждали, а они все равно пошли на кладбище". Вот такая ситуация", - сказал посол РФ в эфире "Россия 1".
https://ria.ru/20220511/posol-1787891547.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, польша, варшава, россия, сергей андреев
14:09 11.05.2022 (обновлено: 14:12 11.05.2022)
Посол в Польше сообщил, что после нападения извинений от властей не было
Посол в Варшаве Андреев сообщил, что после нападения извинений от властей Польши не было